Heb je een IKEA-keuken, of ga je een IKEA-keuken plaatsen? Dan is het bijna vanzelfsprekend ook een IKEA-vaatwasser te nemen. Wij helpen je met het beste IKEA-model voor jouw keuken te vinden.

IKEA-vaatwassers getest

De afgelopen jaren hebben we veel IKEA-vaatwassers in het lab getest. Met wisselende resultaten. Sommige IKEA-afwasmachines wassen en drogen heel goed en zuinig. Andere minder. We testen ook hoeveel lawaai de vaatwasser maakt en hoe makkelijk hij is in het gebruik.

IKEA-vaatwasser kopen

Als je al een IKEA-keuken hebt of gaat kopen is het handig om daar ook je afwasmachine te kopen. Er zijn verschillende modellen die passen in je METOD-, ENHET- of KNOXHULT-keuken. Je kunt kiezen voor een vrijstaande IKEA-afwasmachine, of eentje die je in een kast kunt inbouwen. Er zijn ook IKEA XXL-vaatwassers. Die passen onder een hoger aanrecht. Met een passend front met sleepdeur werk je hem mooi weg in je keuken. Een sleepdeur heeft een glijsysteem, waardoor het front dat op de deur zit niet tegen de plint stoot.

Let voor het kopen van je nieuwe IKEA-vaatwasser op de eigenschappen die het vaatwassen voor jou makkelijker maken. Kies bijvoorbeeld voor een besteklade om bestek in te leggen of juist een bestekbak onderin. Energie bespaar je met een vaatwasser die beladings-, of bevuilingsherkenning heeft en die automatisch uitgaat.

Als je je vaat snel nodig hebt, doe je een snel programma. Met resttijdindicatie zie je hoe lang hij nog bezig is.

Je kunt de vaatwasser zelf installeren en het juiste frontpaneel erop monteren. Maar je kunt het ook door IKEA laten doen.

IKEA-vaatwassers vergelijken

In onze vergelijker kun je de afwasmachines van IKEA filteren op die eigenschappen die jij belangrijk vindt. Zo blijven de modellen over die bij jou passen. Daarna kun je ze nog vergelijken op de overige eigenschappen en functies. Zodat je precies weet welke IKEA-vaatwasser je moet bestellen.