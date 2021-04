Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AEG FSK63627P Quickselect Airdry is een volledig geintegreerde vaatwasser met energielabel D. Hij biedt plaats aan 13 couverts en heeft binnenverlichting. Zowel de onder- als bovenkorf heeft opklapbare rekken, voor het bestek is er een mandje. Je kunt de vaatwasser tot 24 uur van te voren instellen. Een ecometer geeft aan hoeveel water en energie een programma gebruikt. Een rode lichtstraal op de vloer geeft aan dat het programma nog loopt, bij een groene lichtstraal is de machine klaar. Met o.a. een extra stil programma.