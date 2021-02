Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko DVN05320W is vrijstaand, biedt plaats aan 13 couverts en heeft energieklasse A++. Het bovenblad kan eraf zodat hij ook onder een aanrecht past. Bestek kun je kwijt in een bestekkorf, deze is niet verplaatsbaar. Het aantal inklapbare houders in de rekken is beperkt. Deze vaatwasser heeft een startuitstel van 3, 6 of 9 uur. De DVN05320X is een gelijke machine in de kleur inox in plaats van wit.