Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Beko BDFN26430A is een vrijstaande vaatwasser die plaats biedt aan 14 couverts. Hij is ook geschikt voor onderbouw. Deze machine heeft energielabel D en je kunt hem tot 24 uur van te voren instellen. Zowel de boven- als onderkorf beschikt over een aantal inklapbare houders, en het bestek kun je kwijt in een mandje dat verplaatsbaar is. De BDFN26430W is een technisch gelijke vaatwasser in de kleur wit en de BDFN26430X is in innox.