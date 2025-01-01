Welke vrijstaande vaatwasser krijgt je vaat glanzend schoon en streeploos droog en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf de afwasmachines grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om de beste vrijstaande vaatwasser te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke vaatwasser uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke vrijstaande vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen vrijstaande vaatwassers op wassen en drogen, maar bijvoorbeeld ook op stroom- en waterverbruik, programmaduur en gebruiksgemak. Lees meer over hoe wij vaatwassers testen.
Natuurlijk wil je een blinkend schone vaat. En dat de vaat droog de kast in kan. Daarom beoordelen we hoe schoon en droog de vaat uit de vaatwassers komt, nadat we diezelfde vaat eerst vies hebben gemaakt. De meeste vrijstaande vaatwassers wassen en drogen goed, maar een enkele valt flink door de mand.
Als de vaatwasser regelmatig aan staat, kun je jaarlijks bijna €100 aan stroom en water kwijt zijn. Daarom meten we het energie- en waterverbruik tijdens het hoodfprogramma én het ecoprogramma. Met een zuinige vrijstaande vaatwasser kun je zo enkele tientjes besparen. De meeste wassen ook nog eens heel behoorlijk schoon!
Het is fijn als je de vaat gemakkelijk in de vaatwasser kwijt kunt. Daarom kijken we hoe goed en flexibel je de vaatwasser inruimt, of de vaat goed stevig staat en of de rekken soepel rollen. Ook eenvoudige bediening en onderhoud is belangrijk. Helaas schort het hier nogal eens aan en is de ene vrijstaande vaatwasser een stuk fijner dan de andere.
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Directeur Consumentenbond
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