Het is fijn als je de vaat gemakkelijk in de vaatwasser kwijt kunt. Daarom kijken we hoe goed en flexibel je de vaatwasser inruimt, of de vaat goed stevig staat en of de rekken soepel rollen. Ook eenvoudige bediening en onderhoud is belangrijk. Helaas schort het hier nogal eens aan en is de ene vaatwasser een stuk fijner dan de ander.