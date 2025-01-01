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Professioneel getest!

De beste vrijstaande vaatwasser

Welke vrijstaande vaatwasser krijgt je vaat glanzend schoon en streeploos droog en is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf de afwasmachines grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben vrijstaande vaatwassers voor je getest

Laat onze test je helpen om de beste vrijstaande vaatwasser te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke vaatwasser uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke vrijstaande vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testen vrijstaande vaatwassers op wassen en drogen, maar bijvoorbeeld ook op stroom- en waterverbruik, programmaduur en gebruiksgemak. Lees meer over hoe wij vaatwassers testen.

  • Vaatwassers highlight 1 - schone en droge vaat

    1. Schone en droge vaat

    Natuurlijk wil je een blinkend schone vaat. En dat de vaat droog de kast in kan. Daarom beoordelen we hoe schoon en droog de vaat uit de vaatwassers komt, nadat we diezelfde vaat eerst vies hebben gemaakt. De meeste vrijstaande vaatwassers wassen en drogen goed, maar een enkele valt flink door de mand. 

  • Vaatwassers highlight 2 - zuinig wassen loont

    2. Zuinige, schone vaat

    Als de vaatwasser regelmatig aan staat, kun je jaarlijks bijna €100 aan stroom en water kwijt zijn. Daarom meten we het energie- en waterverbruik tijdens het hoodfprogramma én het ecoprogramma. Met een zuinige vrijstaande vaatwasser kun je zo enkele tientjes besparen. De meeste wassen ook nog eens heel behoorlijk schoon!

  • Vaatwassers vrijstaand highlight 3 - inruimen

    3. Makkelijk in- en uitruimen

    Het is fijn als je de vaat gemakkelijk in de vaatwasser kwijt kunt. Daarom kijken we hoe goed en flexibel je de vaatwasser inruimt, of de vaat goed stevig staat en of de rekken soepel rollen. Ook eenvoudige bediening en onderhoud is belangrijk. Helaas schort het hier nogal eens aan en is de ene vrijstaande vaatwasser een stuk fijner dan de andere.

Nieuwsgierig naar de Beste Koop op deze en nog veel meer punten? En welke vrijstaande vaatwasser als Beste uit de Test komt?
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'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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