Het is onhandig als de vaat niet goed in de vaatwasser past. Daarom beoordelen we bijvoorbeeld hoe gemakkelijk en flexibel je de vaatwasser inruimt. De vaat moet ook stevig staan. En de vaatwasser moet gemakkelijk te bedienen en onderhouden zijn. We zien grote verschillen in gemak. Sommige rekken ontsporen snel of soms blijft de vaatwasser vies na een vaatwasbeurt.