Welke inbouwvaatwasser krijgt je vaat glanzend schoon en streeploos droog? En welke is handig in gebruik? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door inbouwvaatwassers grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Laat onze test je helpen om de beste inbouwvaatwasser te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke vaatwasser uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke inbouwvaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We testen half en volledig geintegreerde inbouwvaatwassers op wassen en drogen. We meten ook het stroom- en waterverbruik en de programmaduur van deze afwasmachines. En we beoordelen het gebruiksgemak. Lees meer over hoe wij vaatwassers testen.
Natuurlijk wil je een blinkend schone vaat. En een vaat die zo droog de kast in kan. Daarom testen we hoe schoon en droog de vieze vaat wordt. De meeste inbouwvaatwassers doen dit prima, maar een enkele valt flink door de mand.
Wij meten hoeveel stroom en water de afwasmachine gebruikt met het hoofdprogramma en het ecoprogramma. Met een zuinige inbouwvaatwasser kun je namelijk geld besparen. Vooral als je wast met het ecoprogramma. Daarmee wordt de vaat met de meeste inbouwvaatwassers heel behoorlijk schoon.
Het is onhandig als de vaat niet goed in de inbouwvaatwasser past. Daarom beoordelen we bijvoorbeeld hoe gemakkelijk en flexibel je de inbouwvaatwasser inruimt. De vaat moet ook stevig staan. En de inbouwvaatwasser moet gemakkelijk te bedienen en onderhouden zijn. We zien grote verschillen in gemak.
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