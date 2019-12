Bedenktermijn bij aankoop keuken struikelblok

Update 15 maart 2019:

Consumenten melden bij de Consumentenbond dat de winkels van de Mandemakersgroep geen kosteloze annuleringstermijn van 2 dagen meer hanteren, zoals het bedrijf in april 2017 introduceerde. De winkeliers zouden, net als alle andere keukenverkopers, nu een bedrag van 5% van de aankoopprijs, met een minimum van €500, in rekening brengen. De Consumentenbond heeft navraag gedaan bij Mandemakers, maar die heeft vooralsnog niet bevestigd dat de regeling is verdwenen, of daar uitleg over gegeven. De Consumentenbond kan de kosteloze annuleringsregeling niet meer op de site van Mandemakers terugvinden in de voorwaarden, dus gaat er vanuit dat die inderdaad is verdwenen.

Klachten

De Consumentenbond ontvangt al jaren klachten van consumenten die onder druk een keuken kopen en daar alleen tegen forse annuleringskosten vanaf kunnen zien. De klachten betreffen onder meer onduidelijke verkoopgesprekken met onnavolgbare kortingen. Consumenten zeggen onder druk te worden gezet om direct te tekenen voor de aankoop van een keuken, onder het mom dat zij alleen díe dag een fikse korting kunnen krijgen. De Consumentenbond pleit al lange tijd voor een afkoelingsperiode van enkele dagen in de Algemene Voorwaarden, waarbinnen consumenten kosteloos de overeenkomst kunnen annuleren. Volgens Inretail is een dergelijk beding in de voorwaarden onmogelijk.

Youtubers

Het grootste branchelid van Inretail, De Mandemakersgroep, biedt sinds april 2017 echter wèl een kosteloze annuleringstermijn van 2 dagen voor al hun formules. Mandemakers ging overstag nadat het negatief in de publiciteit kwam door aanvaringen met Youtubers, waaronder een vlogster die werd aangevallen door een medewerker van Mandemakers en de Bucket Boys die als reactie op de agressieve verkooppraktijken een kar vol paardenmest voor het hoofdkantoor uitstortte.

Weigering

De Consumentenbond wil dat ook de andere bij Inretail aangesloten keukenverkopers een dergelijke regeling opnemen in hun voorwaarden, de zogeheten CBW-erkend voorwaarden. De brancheorganisatie weigert dit. Door de weigering is een set van tweezijdige voorwaarden, waar zowel de branche als de Consumentenbond achter kan staan, onmogelijk geworden. De mogelijkheid voor consumenten om eventuele geschillen met Inretailleden voor te leggen aan de Geschillencommissie blijft vooralsnog wel bestaan.

Praat mee over de verkoopspelletjes van keukenverkopers