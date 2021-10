Voor- en nadelen van verpakkingen

Voordelen

Verpakkingen verbeteren de houdbaarheid van voedingsmiddelen en beschermen producten tijdens transport en opslag. Dat voorkomt voedselverspilling.

Ook geven verpakkingen informatie over het product.

Nadelen

Het maken en transporteren van verpakkingen kost wel grondstoffen en energie.

Bij de verwerking van verpakkingsafval kunnen bovendien stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu.

Volgens het Voedingscentrum wegen de voordelen van een verpakking zwaarder dan de nadelen.

Verpakking recyclen

Hergebruik van verpakkingsmateriaal vermindert de milieubelasting. Een groot deel van de verpakkingen wordt daarom gescheiden ingezameld en opnieuw gebruikt voor nieuwe verpakkingen of andere producten.

Op de verpakking staat soms een weggooiwijzer. Zo weet je zeker in welke afvalbak de verpakking moet. Staat er geen weggooiwijzer op de verpakking, zoek de verpakking dan op in de afvalscheidingswijzer.

Verpakkingsafval verminderen

Vermijd onnodige (dubbele) en kleinverpakkingen. Denk aan zakjes gesneden groente, terwijl je zelf verse groente kunt snijden. Of koekjes die per stuk in een folie zitten met daar nog een zak omheen.

Vermijd kleinverpakkingen alleen als je genoeg van een grootverpakking eet en niets weg hoeft te gooien. Voedselverspilling voorkomen is belangrijker dan verpakkingsmateriaal besparen.

Gooi plastic tassen niet weg, maar gebruik ze opnieuw bij je volgende boodschappen.

Gebruik een lunchbox in plaats van wegwerpzakjes om je boterhammen in mee te nemen.

Bewaar voedsel in herbruikbare bakken in plaats van wegwerpzakjes en -folies.

Koop vaker verse, onverpakte voedingsmiddelen bij de lokale (groente)markt, bakker, slager of boer. Neem daarbij je eigen herbruikbare verpakking en tas mee.

Gooi verpakkingen gescheiden weg in de juiste afvalbak.

Koop verpakkingen die uit zo min mogelijk verschillende materialen bestaan. Een 100% plastic bak is vaak beter recyclebaar dan een plastic bak met kartonnen wikkel, doorzichtige folie en aluminium beschermlaag.

Statiegeld op blikjes

Er komt statiegeld op blikjes vanaf eind 2022. Dat moet het hergebruik van blikjes verbeteren en zwerfafval verminderen. De sucessvolle actie 'Yes we can' van de Statiegeldalliantie heeft dit bereikt. De Consumentenbond is daarbij aangesloten.

Als het aan de alliantie ligt, wordt statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes een feit in Nederland en België, net als in Duitsland. Wat vind jij hiervan? Praat erover mee in de community.