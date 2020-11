Statiegeld op blikjes? Yes, we can!

De Consumentenbond sluit zich aan bij de actie 'Yes we can' van de Statiegeldalliantie. Deze actie wil vervroegd statiegeld invoeren op blikjes. Vanaf 1 juli 2021 komt er statiegeld op plastic flesjes. Het was de bedoeling dat er ook statiegeld voor blikjes zou komen, maar de beslissing daarover is uitgesteld tot eind 2021.