Statiegeld op blikjes? Yes, we can!

Update 5 februari 2021

Vanaf 31 december 2022 zit er statiegeld op drankblikjes. Staatssecretaris van Veldhoven heeft dat besloten naar aanleiding van onze actie. De Consumentenbond is daar blij mee, want al jaren geleden bleek dat de meeste consumenten hierop zitten te wachten.

Effectief tegen zwerfafval

Wij zijn tegen uitstel omdat dat leidt tot extra onnodige vervuiling. Dat bleek eerder al bij de plastic flesjes. Statiegeld is een bewezen effectieve maatregel tegen zwerfafval. Acht op de 10 Nederlanders willen dat er statiegeld op blikjes komt. Dat bleek ook uit onderzoek onder ons Consumentenbond Panel. Wij vinden dat het niet uit te leggen is waarom statiegeld op blikjes niet direct wordt ingevoerd.

Meer blikjes in de natuur

De Statiegeldalliantie vraagt het kabinet de beslissing nog tijdens de huidige regeerperiode te nemen. Tellingen van Rijkswaterstaat tonen aan dat het aantal blikjes in de natuur sterk stijgt. Dit ondanks eerdere afspraken met het bedrijfsleven. Natuurlijk hoort bij een statiegeldverplichting ook een goed inzamelsysteem, waarbij verkooppunten blikjes innemen. Voor bierflesjes en PET-flessen bestaat hiervoor al jaren een goedwerkend systeem.

Statiegeldalliantie

De Statiegeldalliantie heeft 1 verzoek: statiegeld op alle blikjes en plastic flessen. De alliantie heeft meer dan 1000 gemeenten, organisaties en bedrijven verzameld achter dit verzoek. Dat verzoek doet de alliantie aan de regeringen van Nederland en België. De alliantie is in 2017 is gestart en telt nu 1087 heel diverse partners. Wij sloten ons begin 2018 aan.