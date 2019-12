Meerderheid consumenten voor uitbreiding statiegeldsysteem

Nieuws|Uit een vragenlijst onder 2000 leden van het Consumentenbond-panel blijkt dat een grote meerderheid voorstander is van het uitbreiden van statiegeld naar kleine plastic drankflesjes (84%) en drankblikjes (75%). De Consumentenbond sluit zich daarom aan bij de Statiegeldalliantie.

Veel consumenten geven aan dat het heffen van statiegeld op PET-flessen en blikjes al veel eerder had moeten gebeuren, net als in Duitsland. De voorstanders van statiegeld op meer drankverpakkingen geven ook aan zelf actief bij te willen dragen aan een goed werkend systeem. Van hen is 98% bereid om de lege plastic flesjes en/of drankblikjes zelf terug te brengen naar inzamelpunten, zoals supermarkten.

Op de vraag hoeveel statiegeld er op de flesjes en blikjes zou moeten zitten, worden bedragen tussen 10 en 25 eurocent het meest genoemd. Veel ondervraagden merken daarbij op dat het bedrag vooral niet te laag moet zijn, om gescheiden inleveren voldoende te stimuleren.

Statiegeldalliantie

De Statiegeldalliantie is een initiatief van Recycling Netwerk Benelux. In de Statiegeldalliantie verenigen zich tientallen Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, gemeenten en bedrijven. Zij pleiten samen voor statiegeld op alle PET-flessen en blikjes om zwerfafval tegen te gaan.

