Welk afval kun je scheiden?

De belangrijkste materialen die we kunnen hergebruiken zijn:

Verpakkingsglas

90% van het verpakkingsglas (potjes en flessen) wordt gescheiden ingezameld. Vuurvast glas, ruiten, kristal en keramiek horen niet in de glasbak omdat ze een andere samenstelling hebben. Glas is oneindig te recyclen. Deksels en kurken mogen in de glasbak. Omspoelen hoeft niet.

Papier

90% van het papier en karton gaat in de papierbak. Het is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. Nietjes, paperclips, plakband en vensterenveloppen kunnen gewoon in de papierbak. Als het papier en karton maar droog en schoon is. Dus geen vette pizzadozen. En geen drinkpakken, omdat daar een plastic en/of aluminium laagje in zit.

GFT: groente-, fruit- en tuinafval

64% van het GFT-afval wordt gescheiden ingezameld. Hier wordt compost of gas van gemaakt. Ook etensresten, notendoppen en koffie mogen bij het GFT. Je kunt gft ook prima zelf composteren en dan als bemesting voor je tuin gebruiken. Gooi nooit verpakkingen bij het GFT, ook al zijn deze gemaakt van biologisch afbreekbare plastics.

Plastic, blik en drankenkartons (PMD)

Zo'n 66% van alle plastic verpakkingen wordt gerecycled. Het wordt verwerkt in bijvoorbeeld nieuwe flessen of flacons, emmers en tuinmeubilair.

Zo scheid je plastic op de goede manier

Gebruik een doorzichtige zak zodat zichtbaar is dat er plastics of PMD in zit. Sommige gemeenten verstrekken deze gratis.

Doe alleen plastic verpakkingen in de zak of -bak. Oud speelgoed, een afdekzeil of tuinstoel kan naar de milieustraat of bij grof vuil.

De verpakking moet leeg zijn, maar hoeft niet schoon.

Verwijder folies van de verpakking. Zogenoemde ‘sleeves’ kun je verwijderen wanneer ze een strip hebben om los te trekken.

Stop alles los in de zak. Steek verpakkingen niet in elkaar, dat is lastig voor sorteermachines.

In veel gemeenten kan plastic in één bak of zak met blik (metaal) en drankenkartons (PMD).

Verschil per gemeente

Hoe plastic, blik en drankenkartons worden ingezameld verschilt per gemeente. Het kan zelfs per wijk verschillen. Dit is omdat sommige gemeenten het PMD laten ‘nascheiden’ uit de restafvalstroom. Het PMD wordt daarna gerecycled. Dit speelt vooral in gemeenten of wijken met veel flats. Daar hebben inwoners minder ruimte om alle afvalstromen te scheiden en zijn de resultaten veel beter wanneer de gemeente het restafval laat ‘nascheiden'.

Restafval

Niet alles wordt netjes ter recycling aangeboden. Per peroon belandt er jaarlijks bijna 170 kilo restafval in de vuilnisbak of grijze container. Dat zijn ongeveer 35 vuilniszakken vol. Die 35 vuilniszakken bevatten afval dat niet te recyclen is. Maar er zit ook veel recyclebaar afval bij. Als dat niet gescheiden wordt ingeleverd, wordt het samen met het restafval verbrand. Zonde!

Tips voor afval scheiden