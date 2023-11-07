100% recyclebaar zegt niets over hoeveel er daadwerkelijk wordt gerecycled. Het recyclingpercentage van PET-flessen wordt in de EU geschat op slechts 55%. En 100% gerecycled lijkt alsof de plastic fles volledig is gemaakt van gerecycled materiaal. Maar dat geldt nooit voor de dop en zelden voor het etiket. Daarnaast is het gebruikelijk dat fabrikanten ook aan de fles zelf nieuw plastic toevoegen. En met groene afbeeldingen suggereren fabrikanten ten onrechte dat plastic milieuvriendelijk is.

Duurzame keuzes

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten willen steeds vaker de meest duurzame keuze maken en zoeken daarvoor betrouwbare informatie. Ze worden echter gebombardeerd met onjuiste en misleidende claims, waardoor ze niet weten wat ze kunnen vertrouwen. Daarom hebben we nu gezamenlijk een melding gedaan bij de Europese Commissie en het netwerk van consumentenbeschermingsautoriteiten CPC. Wij willen dat ze een onderzoek instellen en zorgen dat producenten stoppen met hun misleidende claims. Daarnaast hebben we de Nederlandse toezichthouder ACM hierover geïnformeerd.’