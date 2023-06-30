Het voorstel moet duurzaamheid en energie-efficiëntie bevorderen en heeft als doel consumenten bewuster te maken van de impact van elektronische apparaten op het milieu. Elektronische apparaten, zoals smartphones en tablets, hebben een grote impact op het milieu, gedurende hun hele levenscyclus – van productie tot (her)gebruik.

Strengere normen

Het nieuwe voorstel stelt strengere normen vast voor de productie en het energieverbruik van smartphones en tablets die in de Europese markt worden verkocht. Fabrikanten worden verplicht om onder andere:

Duurzamere materialen te gebruiken, zoals gerecyclede kunststoffen.

De levensduur van de apparaten te verlengen door middel van software-updates.

Demontage makkelijker te maken en reparatie te bevorderen, inclusief verplichtingen voor producenten om kritieke reserveonderdelen binnen 5-10 werkdagen beschikbaar te stellen aan reparateurs.

Dit helpt om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen en waardevolle grondstoffen te behouden.

Energie-efficiëntielabel

Daarnaast worden smartphones en tablets gelabeld met een nieuw energie-efficiëntielabel. Dit label is vergelijkbaar met het label dat al wordt gebruikt voor huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en wasmachines. Het energielabel komt op de verpakking en in productinformatie. Het geeft consumenten inzicht in het energieverbruik en levensduur van een specifiek apparaat.

Repareerbaarheidsscore

Voor het eerst wordt ook een repareerbaarheidsscore in het energielabel opgenomen. Het maakt het voor consumenten gemakkelijker om bewuste keuzes te maken en te kiezen voor apparaten die minder energie verbruiken en daardoor beter zijn voor het milieu.

Het voorstel wordt eerst voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie voor verdere besprekingen en goedkeuring. Als het wordt aangenomen, zullen de nieuwe regels naar verwachting binnen enkele jaren van kracht worden.

Met deze nieuwe ecodesign- en energielabelvoorstel zet de Europese Unie een belangrijke stap richting een meer duurzame elektronica-industrie en de transitie naar een circulaire economie te versnellen.