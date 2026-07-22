In een koffiecupmachine stop je een koffiecup met de koffiesmaak van je voorkeur. Onder hoge druk wordt de koffie gezet. Dan heb je binnen no-time een lekkere espresso of andere soort koffie.

Koffiemachines met koffiecups

Er zijn verschillende soorten machines voor koffiecups:

Nespresso Original

Nespresso Vertuo

Dolce Gusto ORIGINAL

Dolce Gusto NEO

Illy iperEspresso

Er zijn ook nog andere koffiemachines voor cups te koop, zoals Bialetti. Zulke systemen zijn in Nederland minder populair, maar wel te koop.

Al deze portiesystemen zijn vrij compacte, eenvoudige apparaten. Zo heb je een kleine koffiemachine die werkt met capsules.

Koffiecupmachines getest

We hebben veel koffiecup-apparaten getest. In de test beoordelen we de espressomachines op onder andere de kwaliteit en smaak van de koffie, het gebruiksgemak en het energiegebruik.

We testen onder meer modellen van KRUPS, Philips en De'Longhi.

Koffiecupmachine kopen

Je kunt een koffiecupmachine kopen met een melkopschuimer of zonder. Een goedkope koffiecupmachine heeft meestal geen melkopschuimer.

Bedenk ook welke soorten koffie je met je koffiemachine wilt kunnen maken. Natuurlijk moet je dan de koffiecups passend bij het merk machine nog kopen.

Koffiecupmachines vergelijken

Vergelijk de koffiecupmachines op bijvoorbeeld de voorzieningen van de machine, hoe je melk kunt opschuimen, wat er instelbaar is en hoe gemakkelijk je hem onderhoudt.

Heb je een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd, dan kun je ook vergelijken op de testresultaten. Zo vind je de beste koffiecupmachine voor jou.