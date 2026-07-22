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Koffiecupmachines

Laatste update van de test: 22 juli 2026|

In een koffiecupmachine stop je een koffiecup met de koffiesmaak van je voorkeur. Onder hoge druk wordt de koffie gezet. Dan heb je binnen no-time een lekkere espresso of andere soort koffie.

Keuzehulp

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Zwart
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Cosmic Grey
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Cosmic Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Artic Grey
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Artic Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • De'Longhi Nespresso Essenza Mini - Rood
    De'LonghiNespresso Essenza Mini - Rood
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • De'Longhi Nespresso Essenza Mini - Zwart
    De'LonghiNespresso Essenza Mini - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Pure White
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Pure White
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Piano Black
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Piano Black
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Intense Grey
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Intense Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • De'Longhi Nespresso Essenza Mini - Matzwart
    De'LonghiNespresso Essenza Mini - Matzwart
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • De'Longhi Nespresso Essenza Mini - Matwit
    De'LonghiNespresso Essenza Mini - Matwit
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • De'Longhi Nespresso Essenza Mini - Zilver
    De'LonghiNespresso Essenza Mini - Zilver
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Matzwart Antraciet
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Matzwart Antraciet
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • De'Longhi Nespresso Essenza Mini - Zwart (met Aeroccino 3)
    De'LonghiNespresso Essenza Mini - Zwart (met Aeroccino 3)
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Piano Black (met Aeroccino 3)
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Piano Black (met Aeroccino 3)
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Blue Home Koffiezetapparaat cups
    Blue HomeKoffiezetapparaat cups
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    € 60,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto NEO Caffè - Wit
    KRUPSDolce Gusto NEO Caffè - Wit
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto NEO)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Tristar CM-2301 Multi Capsule Koffiemachine 3-in-1
    TristarCM-2301 Multi Capsule Koffiemachine 3-in-1
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original + Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • JAP Capsura
    JAPCapsura
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

Koffiemachines met koffiecups

Er zijn verschillende soorten machines voor koffiecups:

  • Nespresso Original
  • Nespresso Vertuo
  • Dolce Gusto ORIGINAL
  • Dolce Gusto NEO
  • Illy iperEspresso

Er zijn ook nog andere koffiemachines voor cups te koop, zoals Bialetti. Zulke systemen zijn in Nederland minder populair, maar wel te koop.

Al deze portiesystemen zijn vrij compacte, eenvoudige apparaten. Zo heb je een kleine koffiemachine die werkt met capsules.

Koffiecupmachines getest

We hebben veel koffiecup-apparaten getest. In de test beoordelen we de espressomachines op onder andere de kwaliteit en smaak van de koffie, het gebruiksgemak en het energiegebruik.

We testen onder meer modellen van KRUPS, Philips en De'Longhi.

Koffiecupmachine kopen 

Je kunt een koffiecupmachine kopen met een melkopschuimer of zonder. Een goedkope koffiecupmachine heeft meestal geen melkopschuimer.

Bedenk ook welke soorten koffie je met je koffiemachine wilt kunnen maken. Natuurlijk moet je dan de koffiecups passend bij het merk machine nog kopen. 

Koffiecupmachines vergelijken

Vergelijk de koffiecupmachines op bijvoorbeeld de voorzieningen van de machine, hoe je melk kunt opschuimen, wat er instelbaar is en hoe gemakkelijk je hem onderhoudt.

Heb je een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd, dan kun je ook vergelijken op de testresultaten. Zo vind je de beste koffiecupmachine voor jou.

Espressomachines per merk