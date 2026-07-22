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Melitta espressomachine

Welke Melitta espressomachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Melitta espressomachines en vergelijk de Melitta espressomachine met andere espressomachines.
Laatste update van de test: 22 juli 2026

Keuzehulp

  • Melitta CI Touch zwart
    MelittaCI Touch zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta CI Touch zilver
    MelittaCI Touch zilver
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta LatteSelect F630-212
    MelittaLatteSelect F630-212
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta LatteSelect F630-211
    MelittaLatteSelect F630-211
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta Barista TS Smart - Zilver
    MelittaBarista TS Smart - Zilver
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta Barista TS Smart - Zwart
    MelittaBarista TS Smart - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta Barista TS Smart - RVS
    MelittaBarista TS Smart - RVS
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta Purista series 300 Zilver F230-101
    MelittaPurista series 300 Zilver F230-101
    Volautomaat|Bonen|Geen melkschuimer
    Expert review

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta Purista series 300 Matzwart F230-104
    MelittaPurista series 300 Matzwart F230-104
    Volautomaat|Bonen|Geen melkschuimer
    Expert review

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta Purista series 300 Zwart F230-102
    MelittaPurista series 300 Zwart F230-102
    Volautomaat|Bonen|Geen melkschuimer
    Expert review

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta Purista series 300 Pure Black F230-002
    MelittaPurista series 300 Pure Black F230-002
    Volautomaat|Bonen|Geen melkschuimer
    Expert review

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta Latticia OT
    MelittaLatticia OT
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Melitta Caffeo Solo E950-103
    MelittaCaffeo Solo E950-103
    Volautomaat|Geen melkschuimer
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Melitta Caffeo Solo E950-101
    MelittaCaffeo Solo E950-101
    Volautomaat|Geen melkschuimer
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Melitta Caffeo Solo E950-222
    MelittaCaffeo Solo E950-222
    Volautomaat|Geen melkschuimer
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Melitta Caffeo Solo E950-104
    MelittaCaffeo Solo E950-104
    Volautomaat|Stoompijpje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Melitta Caffeo Solo E950-444
    MelittaCaffeo Solo E950-444
    Volautomaat|Geen melkschuimer
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Melitta Caffeo Varianza CSP F580-100 SST
    MelittaCaffeo Varianza CSP F580-100 SST
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

Espressomachines per merk