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KRUPS espressomachine

Welke KRUPS espressomachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van KRUPS espressomachines en vergelijk de KRUPS espressomachine met andere espressomachines.
Laatste update van de test: 22 juli 2026

Keuzehulp

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Zwart
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Cosmic Grey
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Cosmic Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Artic Grey
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Artic Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Coffee - Coal
    KRUPSHarmony Coffee - Coal
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush - Lichen
    KRUPSCoffee Crush - Lichen
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Serenity - Zwart
    KRUPSSerenity - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush - Ivory
    KRUPSCoffee Crush - Ivory
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush Extra - Black
    KRUPSCoffee Crush Extra - Black
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush Extra - Chai
    KRUPSCoffee Crush Extra - Chai
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Coffee - Zwart
    KRUPSHarmony Coffee - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Intensity Up Coffee - Zwart
    KRUPSIntensity Up Coffee - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Serenity Milk - Zwart
    KRUPSSerenity Milk - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Intensity Up Milk - Zwart
    KRUPSIntensity Up Milk - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Milk - Blauw
    KRUPSHarmony Milk - Blauw
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Pure White
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Pure White
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Piano Black
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Piano Black
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Intense Grey
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Intense Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Matzwart Antraciet
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Matzwart Antraciet
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

Espressomachines per merk