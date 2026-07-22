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Illy espressomachine

Welke illy espressomachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van illy espressomachines en vergelijk de illy espressomachine met andere espressomachines.
Laatste update van de test: 22 juli 2026

Keuzehulp

  • illy X7.1 - Creme
    illyX7.1 - Creme
    Koffiecupmachine|Cups (illy iperEspresso)|Stoompijpje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • illy X7.1 - Zwart
    illyX7.1 - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (illy iperEspresso)|Stoompijpje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • illy X7.1 - Rood
    illyX7.1 - Rood
    Koffiecupmachine|Cups (illy iperEspresso)|Stoompijpje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

Espressomachines per merk