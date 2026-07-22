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Gaggia espressomachine

Welke Gaggia espressomachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Gaggia espressomachines en vergelijk de Gaggia espressomachine met andere espressomachines.
Laatste update van de test: 22 juli 2026

Keuzehulp

  • Gaggia Classic E24 - Stainless Steel
    GaggiaClassic E24 - Stainless Steel
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Gaggia Classic E24 - Classic Blue
    GaggiaClassic E24 - Classic Blue
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Gaggia Classic E24 - Industrial Grey
    GaggiaClassic E24 - Industrial Grey
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Gaggia Classic E24 - Thunder Black
    GaggiaClassic E24 - Thunder Black
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Gaggia Classic E24 - Polar white
    GaggiaClassic E24 - Polar white
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Gaggia Classic E24 - Lobster Red
    GaggiaClassic E24 - Lobster Red
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Gaggia Classic E24 - Cherry Red
    GaggiaClassic E24 - Cherry Red
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Gaggia Classic E24 - Jungle Green
    GaggiaClassic E24 - Jungle Green
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Gaggia Classic E24 - Sunshine Yellow
    GaggiaClassic E24 - Sunshine Yellow
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Gaggia Naviglio HD8749/01
    GaggiaNaviglio HD8749/01
    Volautomaat|Stoompijpje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Gaggia Besana RI8180/01
    GaggiaBesana RI8180/01
    Volautomaat|Stoompijpje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Gaggia Brera RI9700/60
    GaggiaBrera RI9700/60
    Volautomaat|Stoompijpje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Gaggia Velasca Prestige RI8260/01
    GaggiaVelasca Prestige RI8260/01
    Volautomaat|Stoompijpje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Gaggia Anima Prestige R18762/01
    GaggiaAnima Prestige R18762/01
    Volautomaat|Melkbakje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Gaggia Velasca Prestige RI8260/47
    GaggiaVelasca Prestige RI8260/47
    Volautomaat|Melkbakje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Gaggia Magenta Prestige
    GaggiaMagenta Prestige
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Gaggia Accademia
    GaggiaAccademia
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

Espressomachines per merk