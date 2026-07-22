Espressomachines getest

We testen alle soorten espressomachines waarmee je de lekkerste koffie zet, met bonen, gemalen koffie of cups. We testen cupmachines van onder meer KRUPS, Philips en De'Longhi, volautomaten van onder meer Philips, De'Longhi, Siemens en JURA en pistonmachines van onder meer Philips, Sage en De'Longhi. Naast goede espresso zetten, testen we of dit makkelijk gaat, op de juiste temperatuur en of het espressoapparaat goed melkschuim maakt.

Espressomachine kopen

Met al die soorten espressomachines is het lastig kiezen. Wil je verse bonen gebruiken, gemalen bonen, of handige capsules? Koop de espressomachine die past bij hoe je koffie wilt zetten en welke de beste espresso geeft.

Drink je liever latte macchiato of cappuccino of een andere koffie met melk? Dan koop je een apparaat met melkopschuimer. Gelukkig kun je hier filteren en vergelijken, zodat je de beste koop voor jou vindt.

Espressomachines vergelijken

Naast de kwaliteit van espresso en hoe goed en makkelijk hij koffie kunt zetten, vergelijk je ook op andere eigenschappen. Vergelijk espressomachines op koffievarianten die je lekker vindt, hoe je opgeschuimde melk maakt en of je de maalgraad en watertemperatuur kunt aanpassen.

Wil je een espressomachine met koffiecapsules? Vergelijk dan machines met koffiecups van Dolce Gusto ORIGINAL, Dolce Gusto NEO, Nespresso Original en Nespresso Vertuo met elkaar. Zo vind je de beste espressomachine voor jou.