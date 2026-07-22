icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Espressomachines vergelijken

Laatste update van de test: 22 juli 2026|

Wij helpen je de juiste espressomachine te vinden.

Keuzehulp

  • JURA E6 Dark Inox (ED)
    JURAE6 Dark Inox (ED)
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • JURA E6 Piano Black (ED)
    JURAE6 Piano Black (ED)
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Zwart
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Cosmic Grey
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Cosmic Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Artic Grey
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Artic Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina (2026-versie) - Wit
    PhilipsBaristina (2026-versie) - Wit
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina (2026-versie) - Zwart
    PhilipsBaristina (2026-versie) - Zwart
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Coffee - Coal
    KRUPSHarmony Coffee - Coal
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush - Lichen
    KRUPSCoffee Crush - Lichen
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Serenity - Zwart
    KRUPSSerenity - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush - Ivory
    KRUPSCoffee Crush - Ivory
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina (2026-versie) - Wit / Mangogeel Portafiler
    PhilipsBaristina (2026-versie) - Wit / Mangogeel Portafiler
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush Extra - Black
    KRUPSCoffee Crush Extra - Black
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush Extra - Chai
    KRUPSCoffee Crush Extra - Chai
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Coffee - Zwart
    KRUPSHarmony Coffee - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Intensity Up Coffee - Zwart
    KRUPSIntensity Up Coffee - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Serenity Milk - Zwart
    KRUPSSerenity Milk - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Intensity Up Milk - Zwart
    KRUPSIntensity Up Milk - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

Espressomachines getest

We testen alle soorten espressomachines waarmee je de lekkerste koffie zet, met bonen, gemalen koffie of cups. We testen cupmachines van onder meer KRUPS, Philips en De'Longhi, volautomaten van onder meer Philips, De'Longhi, Siemens en JURA en pistonmachines van onder meer Philips, Sage en De'Longhi. Naast goede espresso zetten, testen we of dit makkelijk gaat, op de juiste temperatuur en of het espressoapparaat goed melkschuim maakt.

Espressomachine kopen

Met al die soorten espressomachines is het lastig kiezen. Wil je verse bonen gebruiken, gemalen bonen, of handige capsules? Koop de espressomachine die past bij hoe je koffie wilt zetten en welke de beste espresso geeft.

Drink je liever latte macchiato of cappuccino of een andere koffie met melk? Dan koop je een apparaat met melkopschuimer. Gelukkig kun je hier filteren en vergelijken, zodat je de beste koop voor jou vindt.

Espressomachines vergelijken

Naast de kwaliteit van espresso en hoe goed en makkelijk hij koffie kunt zetten, vergelijk je ook op andere eigenschappen. Vergelijk espressomachines op koffievarianten die je lekker vindt, hoe je opgeschuimde melk maakt en of je de maalgraad en watertemperatuur kunt aanpassen.

Wil je een espressomachine met koffiecapsules? Vergelijk dan machines met koffiecups van Dolce Gusto ORIGINAL, Dolce Gusto NEO, Nespresso Original en Nespresso Vertuo met elkaar. Zo vind je de beste espressomachine voor jou.

Espressomachines per merk