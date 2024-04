Of je nu een snelle kop koffie in de ochtend of een heerlijke cappuccino wilt maken, met een Nespresso-machine kan het. Met onze test en vergelijker helpen we je om de juiste keuze te maken.

Nespresso-machines getest

Nespresso staat bekend om zijn eenvoudige en snelle manier van koffie zetten. We testen verschillende Nespresso-machines. Onze tests kijken naar zaken als gebruiksgemak, smaak van de koffie en onderhoud. Zo weet je zeker dat je een koffiemachine koopt die bij je past.

Nespresso-machine kopen

Om de een Nespresso-machine te kopen die aan je wensen voldoet, bekijk en vergelijk je de belangrijke eigenschappen.

Allereerst is het belangrijk om te bedenken hoeveel koffie je drinkt en hoeveel kopjes je tegelijk wil zetten. Daarnaast kijk je welke functies je nodig hebt. Wil je bijvoorbeeld een machine met melkopschuimer of vind je een compact formaat belangrijk?

Ook bestaat er nog een verschil in koffiecapsules van Nespresso. Er zijn Nespresso-machines met Nespresso-cups en met Nespresso Vertuo-cups.

Originele Nespressocups koop je alleen via Nespresso (in de winkels of online) en kosten ruim €0,40 per stuk. Niet-originele kun je overal vinden en kosten gemiddeld ruim €0,20.

Nespresso Vertuo zijn groter en duurder, verkrijgbaar in verschillende formaten en smaken.

Ten slotte is het handig om te kijken naar de prijs-kwaliteitverhouding en de beschikbaarheid. Door goed te vergelijken koop je snel de perfecte Nespresso-machine voor jouw behoeften.

Nespresso espressomachines vergelijken

Het vergelijken van Nespresso espressomachines kan een uitdaging zijn, gezien het grote aanbod op de markt. Verschillende merken verkopen machines voor Nespresso-cups. Denk aan Krups, Magimix, De’Longhi en Philips. Om je te helpen bij het maken van een keuze, hebben we deze vergelijker met de verschillende modellen en hun kenmerken en testresultaten. Zo kun je door te filteren snel komen tot een selectie van Nespresso-machines die bij je passen. En door ze te vergelijken vind je eenvoudig welk Nespresso-apparaat het beste bij jou past. Let bij het vergelijken op zaken zoals de capaciteit van het waterreservoir, de beschikbare functies en hoe gemakkelijk het is om het apparaat te ontkalken. Met onze vergelijker vind je binnen no-time de ideale Nespresso espressomachine.