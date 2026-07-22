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Saeco espressomachine

Welke Saeco espressomachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Saeco espressomachines en vergelijk de Saeco espressomachine met andere espressomachines.
Laatste update van de test: 22 juli 2026

Keuzehulp

  • Saeco GranAroma - Zwart met metalen voorkant
    SaecoGranAroma - Zwart met metalen voorkant
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Saeco GranAroma - Zwart met Glossy Black voorkant
    SaecoGranAroma - Zwart met Glossy Black voorkant
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Saeco GranAroma - Grijs
    SaecoGranAroma - Grijs
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Saeco GranAroma - Wit
    SaecoGranAroma - Wit
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Saeco GranAroma - Zwart met grijze voorkant
    SaecoGranAroma - Zwart met grijze voorkant
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Saeco Gran Aroma Deluxe SM6680/00
    SaecoGran Aroma Deluxe SM6680/00
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Saeco Gran Aroma Deluxe SM6685/00
    SaecoGran Aroma Deluxe SM6685/00
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Saeco New Royal OTC 617647
    SaecoNew Royal OTC 617647
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

Espressomachines per merk