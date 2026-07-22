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Miele espressomachine

Welke Miele espressomachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Miele espressomachines en vergelijk de Miele espressomachine met andere espressomachines.
Laatste update van de test: 22 juli 2026

Keuzehulp

  • Miele CM 5510 Obsidiaanzwart mat
    MieleCM 5510 Obsidiaanzwart mat
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Miele CM 5710 Silence Brons (Pearl Finish)
    MieleCM 5710 Silence Brons (Pearl Finish)
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Miele CM 5410 Silence Obsidiaanzwart
    MieleCM 5410 Silence Obsidiaanzwart
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Miele CM 5310 Silence Obsidiaanzwart
    MieleCM 5310 Silence Obsidiaanzwart
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Miele CM 5510 Silence Roségoud (Pearl Finish)
    MieleCM 5510 Silence Roségoud (Pearl Finish)
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Miele CM 5510 Silence Aluminium-zilver-metallic
    MieleCM 5510 Silence Aluminium-zilver-metallic
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Miele CM 5315 Active Grafietgrijs
    MieleCM 5315 Active Grafietgrijs
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Miele CM 5310 Silence Braambesrood
    MieleCM 5310 Silence Braambesrood
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Miele CM 6360 125 Edition
    MieleCM 6360 125 Edition
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele CM 7350 CoffeePassion obsidiaanzwart
    MieleCM 7350 CoffeePassion obsidiaanzwart
    Volautomaat|Melkbakje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele CM 7350 CoffeePassion briljantwit
    MieleCM 7350 CoffeePassion briljantwit
    Volautomaat|Melkbakje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele CM 7750 CoffeeSelect
    MieleCM 7750 CoffeeSelect
    Volautomaat|Melkbakje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • Miele CM 7750 125 Edition
    MieleCM 7750 125 Edition
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

Espressomachines per merk