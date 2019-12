Hoe wij espressomachines testen

In de test espressomachines kijken we naar volautomaten, halfautomaten en portiesystemen. Portiesystemen werken met capsules, zoals Nespresso en Dolce Gusto. We testen modellen uit alle segmenten, maar de nadruk ligt op de capsulesystemen en volautomaten tot €2000. De apparaten worden aan een uitgebreide technische test onderworpen. Daarnaast beoordeelt een panel van getrainde proevers de kwaliteit van de espresso.

Technische test

De espresso-apparaten zijn aan een technische test onderworpen. De volgende aspecten werden getest:

opwarm- en bereidingstijd: opwarmen moet snel gaan, maar het zetten niet al te snel. Gaat het te snel, dan wordt de espresso zuur. Duurt het te lang, dan wordt de koffie bitter.

opwarmen moet snel gaan, maar het zetten niet al te snel. Gaat het te snel, dan wordt de espresso zuur. Duurt het te lang, dan wordt de koffie bitter. temperatuur: de espresso moet rond de 67 °C zijn in het kopje als deze net uit de machine stroomt.

de espresso moet rond de 67 °C zijn in het kopje als deze net uit de machine stroomt. gebruiksgemak: expert beoordelen onder andere het gebruiksklaar maken, het zetten van espresso, het opschuimen van melk en het schoonmaken en onderhoud.

expert beoordelen onder andere het gebruiksklaar maken, het zetten van espresso, het opschuimen van melk en het schoonmaken en onderhoud. energiegebruik: we meten het energiegebruik voor het opwarmen en het zetten van zowel 1 als 2 kopjes espresso.

we meten het energiegebruik voor het opwarmen en het zetten van zowel 1 als 2 kopjes espresso. gelijke hoeveelheid in 2 kopjes: als je 2 kopjes tegelijk zet mag je verwachten dat er in beide kopjes evenveel koffie zit.

als je 2 kopjes tegelijk zet mag je verwachten dat er in beide kopjes evenveel koffie zit. opschuimen van melk: de kwaliteit van de opgeschuimde melk wordt bepaald door volume en temperatuur te meten en door te kijken hoelang het schuim in stand blijft. Daarnaast beoordelen onze experts de structuur.

Hoe we de espresso zetten

De espresso is gezet in onverwarmde keramische kopjes. De modellen zijn getest op fabrieksinstellingen volgens de geldende norm. Bij halfautomaten gebruiken we 7 gram per kopje of de hoeveelheid die in het maatschepje past als dat meegeleverd is (als er verder geen aanbeveling is in de handleiding).

We hebben voor de beoordeling van de kwaliteit van de koffie alleen espresso gezet. Het melkschuim wordt apart beoordeeld.

Verschillende soorten koffie

Binnen de portiesystemen zetten niet alle apparaten een espresso met dezelfde soort koffie. Nespresso capsules passen bijvoorbeeld niet in een Dolce Gusto machine. We hebben de capsulesystemen getest met de meest gedronken bijpassende espressocapsule.

De volautomaten en de manuele machines zijn getest met verse Illy koffiebonen. Voor de halfautomaten worden die ter plekke gemalen. Bij de volautomaten doet de machine dit zelf.

Kwaliteitstest

Een panel van getrainde proevers krijgen van elke machine 2 varianten te proeven, een sterkere en een mildere espresso. De espresso werd vervolgens beoordeeld op onderstaande punten:

kleur van de cremalaag

textuur van de cremalaag

geur

bitterheid

zuurheid

zoetheid

balans van de smaken

body

nasmaak

totaaloordeel

Het kan dat het model dat je op het oog heb niet door ons is getest. We kunnen helaas niet alle modellen testen die er te koop zijn, maar we doen wel ons best. De focus ligt op de populairste en goed verkrijgbare espressomachines.