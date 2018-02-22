Hoe wij espressomachines testen

Welke machines in de test

Wij testen volautomaten, koffiecupmachines en pistonmachines van verschillende merken. Wij selecteren de machines op basis van onder andere het (verwachte) verkoopsucces.



De testonderdelen

We kopen de machines en sturen ze naar een laboratorium. Daar testen we ze uitgebreid op allerlei onderdelen. We testen de verschillende soorten espressomachines zoveel mogelijk op dezelfde manier, zodat je ze met elkaar kunt vergelijken. Per soort bepalen we de beste espressomachine.

Espresso

We beoordelen een gewone espresso door deze te proeven. En op dingen als temperatuur en het spetteren en nadruppelen van je espressomachine.

Voor koffiecupmachines gebruiken we een gangbare smaak espressocups. Voor andere machines gebruiken we versgemalen Illy Classico bonen.

Proeven

Een panel van 10 getrainde proevers beoordeelt de kwaliteit van de gezette espresso.

De espresso wordt beoordeeld op aspecten als cremalaag, kleur, geur, smaak (bitter, zuur, body) en nasmaak.

Temperatuur en gedrup

We meten de temperatuur van het eerste, tweede en derde gezette kopje. We beoordelen de gemiddelde temperatuur en het verschil tussen de kopjes. Ook meten we of de machine niet te veel spettert bij het doorlopen. En of de machine niet te veel nadruppelt als de koffie al klaar is.

Verdeling over 2 koppen

Als we 2 koppen tegelijk zetten, beoordelen we of er in beide koppen evenveel koffie zit. Je wilt natuurlijk niet dat één kopje veel voller is dan de andere.

Cappuccino

We zetten een cappuccino als het apparaat een melkschuimer heeft. Bij machines zoals Dolce Gusto heb je een melkcapsule of melksachet nodig en gebruiken we die.

Smaak

Een panel van proevers beoordeelt de kwaliteit van de cappuccino. Daarbij beoordelen ze bijvoorbeeld het uiterlijk, de geur, dichtheid en romigheid van het melkschuim, de balans tussen koffie en melk, body, zoetheid en smaak.

Temperatuur en kwaliteit melkschuim

Dit gaat over de kwaliteit van de opgeschuimde melk (zonder koffie). Sommige machines kunnen géén portie melkschuim zonder koffie maken.

We meten en beoordelen het melkschuim op toegenomen volume, consistentie van het melkschuim (fluwelig, geen grote bellen) en temperatuur waarbij 65°C als perfect wordt gezien.

Gemak cappuccino maken

Ook wordt het gemak van het melk opschuimen en het schoonmaken van de melkonderdelen beoordeeld.

Gebruiksgemak

We beoordelen het gemak waarmee je espresso zet, maar ook van het schoonmaken en ontkalken van het apparaat.

Het zetten van een espresso

We beoordelen alle onderdelen van het zetten van een espresso. Van het vullen met koffie en het instellen van de juiste temperatuur, maalgraad en volume tot het vullen en checken van het water.

Het schoonmaken en ontkalken

We beoordelen het gemak van het schoonmaken. Afhankelijk van de espressomachine gaat het dan om het schoonmaken van de waterbak, de filterhouder, het bonenreservoir, het lekbakje, het kopjesrooster, het residubakje, en de zetgroep.

We beoordelen ook het gemak van het ontkalken, hoe lang het duurt en hoeveel stappen nodig zijn.

Geluid

Het geluid dat de machine maakt tijden het zetten van een kopje espresso wordt gemeten in decibel (dB) én subjectief beoordeeld. We letten daarbij op het hardste geluid en beoordelen dat voor alle apparaten hetzelfde, zodat verschillende soorten espressomachines vergeleken kunnen worden. Verder beoordelen we of het apparaat stabiel staat of dat hij erg trilt tijdens het koffiezetten.

Energieverbruik

We meten het energieverbruik van het opwarmen en bereiden van een espresso en, indien mogelijk, een cappuccino.

Ook meten we het verbruik in standby en na uitschakeling.

Instellingen

We beoordelen in welke mate je de gewenste koffie kunt instellen. Denk daarbij aan het aanpassen van het volume, de hoeveelheid koffie of de maalgraad.