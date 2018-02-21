Irene la Faille Expert espressomachinesBijgewerkt op:26 september 2024
Espressomachines verschillen nogal in prijs. Je vindt prijsverschillen per soort espressomachine. Maar ook per merk en binnen een merk per model.
Koffiecupmachines liggen voor de laagste prijzen in de winkels. Voor volautomaten of pistonmachines betaal je veel meer. De professionele markt laten we buiten beschouwing.
|Vanaf
|Gemiddeld
|Tot
|Koffiecupmachines
|€60
|€135
|€400+
|Pistonmachines
|€100
|€300
|€2000+
|Volautomaten
|€300
|€850
|€2000+
Voor sommige kenmerken of functies betaal je meer dan wanneer een espressomachine dit niet heeft. Bedenk of je dit nodig hebt, want je kunt zo gemakkelijk geld besparen.
Het merk maakt ook een groot verschil in de prijs. Zo zijn JURA, Miele en Siemens duurdere merken. Voor merken als Philips of Princess betaal je een stuk minder.
Lees meer over de tevredenheid over verschillende merken espressomachines.
Als je 5 jaar lang zo’n 2 kopjes per dag drinkt, ben je met vrijwel alle volautomaten of pistonmachines voordeliger uit dan met een koffiecupmachine. De kostenbesparing van een goedkopere koffiecupmachine is zo al snel verdwenen.
Gebruik je hele dure koffiebonen of juist hele goedkope cups, dan ligt het kantelpunt bij zo’n 4 kopjes per dag. Dat geldt ook als je kiest voor een volautomaat of pistonmachine boven de €1350.
Dit is berekend met gemiddelde prijzen van cups, koffiebonen en machines. Uiteraard hangt een precieze berekening van heel veel factoren van jouw specifieke situatie af. Denk aan de prijs én hoeveelheid van de koffie en cups die je met elkaar vergelijkt. Maar ook de prijs van de verschillende machines en de verwachte levensduur waarmee je rekent.
Koffiebonen zijn een stuk voordeliger dan de meeste koffiecups. Ga je voor het allergoedkoopste kopje espresso? Dan zijn hervulbare cups met gemalen koffiebonen verreweg het voordeligst in combinatie met een laaggeprijsde koffiecupmachine.
|Prijs per kopje
|Koffiecups
|Nespresso Original origineel
|€0,47
|Nespresso Original alternatief
|€0,14 - €0,55
|Nespresso Vertuo
|€0,49
|Dolce Gusto origineel
|€0,28
|Dolce Gusto alternatief
|€0,20 - €0,37
|Koffiebonen
|Kilozak €9
|€0,07 (7 gram)
|Kilozak €30
|€0,21 (7 gram)
|Koffiepads
|E.S.E.
|€0,30 - €0,35
Vrijwel alle espressomachines hebben vergelijkbare broertjes of zusjes. Hoewel de modellen miniem verschillen, kan het prijsverschil wel aantikken. Het loont daarom om te kijken wat de verschillen zijn en of je dat de meerprijs waard vindt.
Wij hebben de gelijke modellen en de verschillen zo goed mogelijk in kaart gebracht. De verschillende varianten met de verschillende prijzen kun je vinden per model in de espressomachinevergelijker.
De prijs van een espressomachine kan per winkel verschillen. Van enkele tientjes tot wel €100. Het is dus de moeite waard om de goedkoopste aanbieder te zoeken als je een espressomachine wilt bestellen.
Wil je een nieuwe espressomachine, vergelijk dan online de prijzen van verschillende winkels. Wellicht vind je interessante aanbiedingen. Per espressomachine zie je de winkelprijzen van dit moment in de espressomachinevergelijker. Onderaan de productpagina’s vind je ook de prijshistorie.