Je hebt al een goede cupmachine voor enkele tientjes. Halfautomaten zijn over het algemeen iets duurder. Voor een volautomaat betaal je al gauw honderden euro's, tot meer dan €1200.

Maar vergeet vooral de prijs van de koffie niet. Je kunt misschien wel een goedkope machine kopen, maar als je €0,39 per kopje koffie betaalt, ben je op de lange termijn duurder uit. Daarom zetten wij deze kosten op een rijtje.

Goedkoopste kopje espresso

De machines waar je losse bonen in kunt doen, zoals volautomaten of halfautomaten, zijn het duurst in aanschaf. Maar met deze apparaten zet je wel de goedkoopste espresso: €0,06 per kopje. Zelfs als je erg dure koffie koopt, kost een kopje maar €0,14.

In de handmatige systemen past meestal ook een ESE-pad. De prijzen daarvan liggen meestal tussen de €0,30 en €0,35.

De prijs van een kopje koffie met een cup of capsule is afhankelijk van het soort systeem. De 3 bekendste systemen die in Nederland verkrijgbaar zijn:

Nespresso: 25 varianten, verkrijgbaar vanaf €0,39 per cupje.

Dolce Gusto: 43 varianten, verkrijgbaar vanaf €0,31 per cupje.

Illy Iperespresso: 4 varianten, verkrijgbaar vanaf €0,45 per cupje.

Alternatieve capsules voor Nespresso en Dolce Gusto

Voor Nespressomachines zijn ook alternatieve capsules te koop. Sommige koop je gewoon in de supermarkt, andere bestel je online. Ze zijn te koop vanaf €0,11 per cupje.

Let wel op: Nespresso garandeert alleen een goede werking van de machines bij de originele capsules. Maar de risico's van het gebruik van alternatieve capsules vallen mee. Volgens de fabrikanten van de alternatieve capsules en Nespresso leidt het nauwelijks tot technische problemen.

Alternatieve capsules zijn vrijwel altijd van kunststof. Na gebruik gooi je die weg in de afvalbak. Sommige geven aan biologisch afbreekbaar te zijn. Nespresso-capsules zijn gemaakt van aluminium, een grondstof die het milieu behoorlijk belast. Nespresso recyclet de capsules, dus lever de gebruikte capsules weer in.

Ook voor Dolce Gusto zijn er enkele alternatieve cups:

Café Royal

Must

Perla

Navulbare capsules voor Nespresso

Er zijn ook navulbare capsules voor Nespresso verkrijgbaar. Je bent dan vrij om er de koffie in te stoppen die je wilt, maar een fijne espressomaling is wel aan te bevelen. Van 2 navulbare capsules deden wij een eerste indruk: de Hema koffiecapsulemaker en de Waycap.

Duurder met melk

Espressoapparaten met melkopschuimer met melkopschuimer zijn ongeveer €50 tot €100 duurder dan hun broertjes zonder deze voorziening. Een losse melkopschuimer kost zo rond de €50 tot €80. Koffie met melk, zoals cappuccino, maakt een kopje €0,08 duurder.

