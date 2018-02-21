Wat kost een espressomachine?

Espressomachines verschillen nogal in prijs. Je vindt prijsverschillen per soort espressomachine. Maar ook per merk en binnen een merk per model.

Koffiecupmachines liggen voor de laagste prijzen in de winkels. Voor volautomaten of pistonmachines betaal je veel meer. De professionele markt laten we buiten beschouwing.

Vanaf Gemiddeld Tot Koffiecupmachines €60 €135 €400+ Pistonmachines €100 €300 €2000+ Volautomaten €300 €850 €2000+

Waar betaal je extra voor?

Voor sommige kenmerken of functies betaal je meer dan wanneer een espressomachine dit niet heeft. Bedenk of je dit nodig hebt, want je kunt zo gemakkelijk geld besparen.

Extra functies

Melkopschuimer: een apparaat met een melkbakje of melkslangetje kost meer dan eentje zónder melkopschuimer of met een stoompijpje.

een apparaat met een melkbakje of melkslangetje kost meer dan eentje zónder melkopschuimer of met een stoompijpje. Bonenmaler en bonenbakje: daarmee kun je een pistonmachine ook verse bonen laten malen voor gebruik.

daarmee kun je een pistonmachine ook verse bonen laten malen voor gebruik. Instellingsmogelijkheden: hoe uitgebreider het menu is in aantal koffierecepten of instellingen om de koffie aan te passen, hoe prijziger het apparaat. Ook meer geautomatiseerde pistonmachines zijn prijziger, denk aan het automatisch opschuimen met een stoompijpje.

hoe uitgebreider het menu is in aantal koffierecepten of instellingen om de koffie aan te passen, hoe prijziger het apparaat. Ook meer geautomatiseerde pistonmachines zijn prijziger, denk aan het automatisch opschuimen met een stoompijpje. Bedienen met een app: via wifi of bluetooth kun je espressomachines bedienen via een app.

via wifi of bluetooth kun je espressomachines bedienen via een app. Dubbel bonenreservoir: daarmee kun je met een volautomaat verschillende soorten bonen gebruiken.

daarmee kun je met een volautomaat verschillende soorten bonen gebruiken. Dubbele boiler: deze zorgt ervoor dat je niet hoeft te wachten op opwarmen als je melk opschuimt of kokend water gebruikt.

deze zorgt ervoor dat je niet hoeft te wachten op opwarmen als je melk opschuimt of kokend water gebruikt. Kopjesverwarming: een plek boven op de espressomachine om kopjes neer te zetten. De kopjes worden warm door de warmte van de machine, of ze worden actief verwarmd met een verwarmingselement.

Merk

Het merk maakt ook een groot verschil in de prijs. Zo zijn JURA, Miele en Siemens duurdere merken. Voor merken als Philips of Princess betaal je een stuk minder.

Lees meer over de tevredenheid over verschillende merken espressomachines.

Cups vs. bonen: het goedkoopste kopje

Als je 5 jaar lang zo’n 2 kopjes per dag drinkt, ben je met vrijwel alle volautomaten of pistonmachines voordeliger uit dan met een koffiecupmachine. De kostenbesparing van een goedkopere koffiecupmachine is zo al snel verdwenen.

Gebruik je hele dure koffiebonen of juist hele goedkope cups, dan ligt het kantelpunt bij zo’n 4 kopjes per dag. Dat geldt ook als je kiest voor een volautomaat of pistonmachine boven de €1350.

Dit is berekend met gemiddelde prijzen van cups, koffiebonen en machines. Uiteraard hangt een precieze berekening van heel veel factoren van jouw specifieke situatie af. Denk aan de prijs én hoeveelheid van de koffie en cups die je met elkaar vergelijkt. Maar ook de prijs van de verschillende machines en de verwachte levensduur waarmee je rekent.

Wat kost de koffie?

Koffiebonen zijn een stuk voordeliger dan de meeste koffiecups. Ga je voor het allergoedkoopste kopje espresso? Dan zijn hervulbare cups met gemalen koffiebonen verreweg het voordeligst in combinatie met een laaggeprijsde koffiecupmachine.

Prijs per kopje Koffiecups Nespresso Original origineel €0,47 Nespresso Original alternatief €0,14 - €0,55 Nespresso Vertuo €0,49 Dolce Gusto origineel €0,28 Dolce Gusto alternatief €0,20 - €0,37 Koffiebonen Kilozak €9 €0,07 (7 gram) Kilozak €30 €0,21 (7 gram) Koffiepads E.S.E. €0,30 - €0,35

Vergelijkbaar apparaat voor een lagere prijs

Vrijwel alle espressomachines hebben vergelijkbare broertjes of zusjes. Hoewel de modellen miniem verschillen, kan het prijsverschil wel aantikken. Het loont daarom om te kijken wat de verschillen zijn en of je dat de meerprijs waard vindt.

Uiterlijk: kleur, materiaal of een bepaalde afwerking.

kleur, materiaal of een bepaalde afwerking. Instellingen: zoals bijvoorbeeld met en zonder temperatuurinstelling of een verschil in het aantal gebruikersprofielen dat je in kunt stellen.

zoals bijvoorbeeld met en zonder temperatuurinstelling of een verschil in het aantal gebruikersprofielen dat je in kunt stellen. Recepten: variatie in de automatische dranken die je met een volautomaat kunt zetten.

variatie in de automatische dranken die je met een volautomaat kunt zetten. Waterfilter: wel of niet meegeleverd waterfilter voor in de tank.

wel of niet meegeleverd waterfilter voor in de tank. Winkel: soms zit er verschil in de modelnamen, omdat ze bij andere winkelketens worden verkocht.

soms zit er verschil in de modelnamen, omdat ze bij andere winkelketens worden verkocht. Merk: soms in dezelfde machine onder een andere merknaam te koop. Dat is vaak het geval bij Nespressoapparaten, onder de merknaam Magimix of Krups. Soms De’Longhi of Nespresso zelf. De modellen zien er dan vaak net iets anders uit.

Wij hebben de gelijke modellen en de verschillen zo goed mogelijk in kaart gebracht. De verschillende varianten met de verschillende prijzen kun je vinden per model in de espressomachinevergelijker.

Laagste winkelprijs en aanbiedingen

De prijs van een espressomachine kan per winkel verschillen. Van enkele tientjes tot wel €100. Het is dus de moeite waard om de goedkoopste aanbieder te zoeken als je een espressomachine wilt bestellen.

Wil je een nieuwe espressomachine, vergelijk dan online de prijzen van verschillende winkels. Wellicht vind je interessante aanbiedingen. Per espressomachine zie je de winkelprijzen van dit moment in de espressomachinevergelijker. Onderaan de productpagina’s vind je ook de prijshistorie.