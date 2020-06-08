Originele cups

Voor alle koffiecupmachines kun je originele capsules kopen. Zo verkoopt Nestlé zelf capsules voor hun eigen systemen, Nespresso en Dolce Gusto.

Er zijn ook minder bekende systemen, elk met hun eigen capsules. Zoals Bialetti en illy iperEspresso.

Cups van andere koffiemerken

Andere koffiemerken maken ook capsules, vooral voor machines met Nespresso Original- en Dolce Gusto ORIGINAL-capsules.

De koffiecups verschillen in prijs, smaak en duurzaamheid:

Prijs : bekijk de prijzen van Nespresso-capsules of de prijzen van Dulce Gusto-capsules.

: bekijk de prijzen van Nespresso-capsules of de prijzen van Dulce Gusto-capsules. Smaak : de smaak van de koffie verschilt. Want de cups zijn gevuld met andere bonen met een andere branding en een andere maling.

: de smaak van de koffie verschilt. Want de cups zijn gevuld met andere bonen met een andere branding en een andere maling. Duurzaamheid: niet alle koffie heeft een duurzaamheidskeurmerk. Een keurmerk stelt eisen om milieuproblemen en/of sociale problemen bij de koffieteelt tegen te gaan. Op de verpakking staat dan een logo van bijvoorbeeld Biologisch, Fair Trade, of Rainforest Alliance.

Hervulbare koffiecups

Hervulbare koffiecapules kun je meerdere keren gebruiken. Je vult ze zelf met gemalen koffie. De koffie moet je aandrukken en daarna sluit je het cupje. Ze zijn gemaakt van kunststof of rvs.

Er zijn een aantal voor- en nadelen. Er hoeven geen nieuwe cups gemaakt te worden, en het kan goedkoper zijn per kop koffie. Maar het vullen is een gedoe. Helemaal als je meerdere koppen wilt zetten en je navulcup is nog nat en heet. Bovendien is de kwaliteit van de koffie uit hervulbare koffiecups minder. De koffie is minder vers, minder sterk en de schuimlaag valt tegen. Dat bleek uit onze eerste indruk van de HEMA koffiecapsulemaker en van de Waycap.

In onderstaande video laat Pierre Wind je zien hoe hervulbare koffiecups werken én wat je kunt doen met het overgebleven koffiedik.