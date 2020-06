Soorten koffiecups

Welke koffiecups je kunt kiezen, hangt af van het apparaat waarin je ze wilt gebruiken. Een koffiecup voor Nespresso past niet in een machine voor Dolce Gusto en andersom.

Lees meer over koffiecupmachines en de verschillende systemen die je kunt kiezen. Of lees direct meer over Nespressocupjes of Dolce Gusto cups.

Alternatieve cups

Sinds de patenten zijn verstreken, hoef je niet meer te kiezen voor de originele cups. Er zijn talloze ‘universele’ cupjes te koop voor in de machines voor Nespresso en Dolce Gusto. De merken lopen uiteen van Starbucks en Douwe Egberts tot Hema. Per merk zijn er meerdere smaken verkrijgbaar.

De vorm van het cupje komt overeen, maar de smaak kan uiteraard erg verschillen van het origineel. We hebben dit niet getest. Ben jij enorm tevreden over de kwaliteit van een alternatief cupje? Laat het weten via onze forum-topics over Nespresso en Dolce Gusto. Recyclen: De meeste alternatieve cups zijn niet recyclebaar. Het gebruik van zo’n kopje is niet bepaald duurzaam. Enkele alternatieve merken, zoals Starbucks of L’Or. hebben wél een eigen recycling systeem.

Problemen voorkomen

Omdat alternatieve cups soms nét iets afwijken, kunnen problemen met de machine ontstaan. De cups worden niet goed doorboord en er lekt koffie en water. Gelukkig zijn er een aantal punten om rekening mee te houden. Hopelijk voorkom je zo problemen met alternatieve cups.

Check of je machine geschikt is. Lees de kleine lettertjes. Neem de tijd om de capsule goed in de machine te leggen, zodat hij goed uitlijnt. Soms is de vorm net iets anders. Niet forceren. Soms is ‘ie niet goed uitgelijnd en dan drukt de machine het cupje in elkaar. Stevig drukken. Soms moet je wat krachtiger de hendel naar beneden drukken om het cupje goed te doorboren. Leeg het opvangbakje regelmatig.

Heb jij problemen met een specifiek cupje? Laat het weten via onze forum-topics over Nespresso en Dolce Gusto.

Afval

De keuze voor een koffiecupje, is een stuk minder duurzaam dan voor (gemalen) koffiebonen. Denk aan het verpakkingsmateriaal per los cupje. Dat bestaat meestal uit plastic en/of aluminium. Omdat er ook koffiedrab in zit, moeten de cupjes bij het restafval. Ze kunnen niet bij het PMD-afval (=plastic). Het overgrote deel verdwijnt dan ook op de afvalberg.

Koffiedrab en koffiefilters kunnen wèl in de groene bak. Wat dat betreft zijn volautomaten, pistonmachines en koffiezetapparaten duurzamere machines.

Recycling

Nespresso en Dolce Gusto hebben een recyclesysteem. Je verzamelt de cups in een recyclezak en levert de gebruikte cups in. Het verschilt per fabrikant hoe de grondstoffen vervolgens worden verwerkt.

De recyclezakken zijn te verkrijgen als je online bij de fabrikant cups bestelt. Gebruikte Nespresso cups lever je weer in via de bezorger, bij een Nespresso Boutique of een Pickup Point. Cups van Dolce Gusto lever je bij een UPS pakketpunt in (helaas is de recyclezak tijdelijk niet verkrijgbaar).

Sommige merken van alternatieve cups hebben ook een dergelijk recyclesysteem opgezet, zoals Starbucks of L’Or.

Hervulbare cups

Hervulbare cupjes, of recaps, zijn van plastic of RVS en zijn te vullen met gemalen koffie. De koffie schep je in het cupje, druk je aan en je sluit het cupje. Zo zijn ze meerdere malen te gebruiken in een Nespresso of Dolce Gusto apparaat.

Het voordeel is dat je je eigen smaken kan kiezen. Daarnaast is het een stuk voordeliger per kopje. Maar helaas is het vullen vaak een gedoe. Helemaal als je meerdere kopjes wilt zetten en het RVS cupje nog heet is. Dat kan het gemak van een koffiecupmachine teniet doen.

Uit eerdere tests bleek dat de kwaliteit van de koffie ook minder is. De koffie is minder vers en minder sterk en de schuimlaag valt tegen. In een gewoon koffiecupje wordt de koffie onder druk in het cupje geperst. Omdat je bij een hervulbare cup de koffie zelf aandrukt, zal de koffiesmaak minder sterk zijn.

Afbreekbare cups

Een afbreekbaar cupje is gemaakt van composteerbaar materiaal, zoals mais en suikerriet. Hoewel de materialen composteerbaar zijn, duurt het afbreekproces te lang voor de Nederlandse afvalverwerking. Daarom horen de cups toch bij het restafval. En niet in de groene bak.

Er zijn afbreekbare cups te vinden van verschillende merken. Ze zijn wel duurder dan niet-afbreekbare cups.

De materialen laten meer lucht door dan plastic of aluminium, waardoor de koffiesmaak sneller verloren gaat. Koop dus liever wat kleinere verpakkingen en bewaar het luchtdicht en donker.

