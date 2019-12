Waycap, hervulbare capsule voor Nespresso

Conclusie

De Waycap ziet er robuust uit en is gemakkelijk te vullen. Het verwijderen van de koffiedrap is een lastiger klusje. De Waycap is wat kleiner dan een Nespressocapsule, daardoor kan er minder koffie in. Heb je een Nespresso machine waarbij je alleen een vaste hoeveelheid water kunt selecteren? Dan kan dit voor slappere koffie zorgen.

Lekker?

We deden 2 testjes. We vulden de Waycap met de koffie uit een Nespressocupje en vroegen 6 personen deze koffie te vergelijken met een gewone Nespresso (dezelfde smaak). De schuimlaag van de 2 koffie’s verschilde duidelijk volgens het panel. De schuimlaag van de Nespresso is dikker dan die van Waycap. En de schuimlaag van de Waycap heeft een meer egale kleur, maar er ontstaan sneller gaten. De panelleden vonden de geur, smaak en nasmaak van de Waycap Nespresso net iets minder lekker dan die van de echte Nespresso.

Vier panelleden beoordeelden een espresso die we zetten met de Waycap, gevuld met Illy espresso koffie medium roast. Ook bij deze test vond het panel de schuimlaag wat dun. De panelleden beoordeelden de smaak en nasmaak gemiddeld met een 7-, de geur met een 6-.

Vullen

Voor het vullen van de Waycap is een soort trechtertje meegeleverd. Deze plaats je over de capsule bij het vullen. Zo mors je minder. Met een klein stampertje druk je de koffie lichtjes aan, zodat hij overal (ook aan de randen) goed gevuld is. De gebruiksaanwijzing adviseert de mate waarin je de koffie aandrukt aan te passen aan de korrelgrootte van de koffiemelange. Is de koffie aangedrukt? Schroef dan de dop erop en de capsule is klaar voor gebruik.

Legen en schoonmaken

Het legen van de Waycap capsule is wat gepruts. Hier heb je wat gereedschap voor nodig, zoals bijvoorbeeld een lepeltje. Reinigen kan makkelijk door hem af te spoelen.

Geduld voor een tweede kopje

Wil je een tweede kopje zetten dan moet je, volgens de gebruiksaanwijzing, 10 minuten wachten omdat de capsule anders nog te heet is. Niet zo handig. Wij probeerden hem af te koelen onder de koude kraan en dat ging prima.

Vers

Natuurlijk blijft gemalen koffie niet eeuwig vers. Als je maar af en toe een Nespresso zet, dan is een afgesloten en reeds afgevulde capsule een versere optie.

Prijs

Een cupje Nespresso kost normaal gesproken €0,35. Alternatieve capsules zijn verkrijgbaar vanaf €0,19. Voor zo’n €0,04 kun je een cupje vullen met gemalen espressokoffie. De Waycap capsule kost €40 en is verkrijgbaar via compatible capsules (via pre-order).

Bekijk ook: