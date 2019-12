Hema koffiecapsulemaker

Conclusie

Met de koffiecapsulemaker kun je je je eigen capsule vullen. Goedkoper, en je kunt zelf de koffie kiezen. Een capsule is zo gemaakt, maar het verwijderen van de koffiedrap is wat gepruts. De capsule is iets kleiner dan een originele Nespressocup waardoor er minder koffie in kan.

Hoe werkt het?

Je klikt een capsule in de lepelhouder, waardoor er een soort lepel ontstaat. Daarmee schep je de koffie in de capsule. Met je vinger strijk je de overtollige koffie weg. Vervolgens plaats je de capsule in de capsulemaker en je drukt de koffie licht aan met de achterkant van de lepelhouder. Je legt een deksel erop en door de capsulemaker dicht te draaien – het kost wat kracht – wordt het dekseltje om de capsule gevouwen.

Lekker?

Drie personen proefden een espresso, gemaakt met Illy espressso koffie medium roast. Ze vonden hem wat slap. Een persoon vond de koffie wel lekker.

De sterkte van de koffie kun je aanpassen door te kiezen voor een andere koffiesoort en meer of minder water. Dat laatste kan niet als je een Nespresso-apparaat hebt die een vaste hoeveelheid water gebruikt voor een espresso.

Vers

Gemalen koffie blijft niet eeuwig vers. Als je maar af en toe een espresso neemt dan is een afgesloten Nespressocapsule een versere optie.

Prijs

Een Nespressocapsule kost zo’n 35 cent, er zijn alternatieve capsules vanaf 19 cent. Illy koffie voor de Hema capsule kost €0,11.

De starterkit koop je voor €20 en bevat een capsulemaker, lepelhouder, 2 capsules en 100 deksels. De capsules zijn elk 100 keer te gebruiken. Een navulset met 2 capsules en 200 deksels kost €10.

De Hemacapsules zijn geschikt voor Nespressomachines gekocht in 2011 of erna.

