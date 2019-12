Espressomachine ontkalken

Een espressomachine moet je af en toe ontkalken en grondig schoonmaken. Veel espressomachines hebben daar (automatische) programma's voor. Dit kunnen aparte spoel-, schoonmaak- en ontkalkingsprogramma’s zijn of een gecombineerd programma.

Timer

De meeste espressomachines geven aan wanneer het tijd is voor ontkalken. Als je dit negeert, kan dit problemen geven met de garantie. De monteur kan zien dat je te lang hebt gewacht met ontkalken (sommige apparaten houden dat bij). Soms is het negeren van een signaal onmogelijk en kun je pas weer koffie zetten als je de espressomachine ontkalkt hebt.

Waar ontkalk ik het apparaat mee?

Fabrikanten raden hun eigen ontkalkingsmiddelen aan, andere middelen worden afgeraden. Ze geven aan dat de beste resultaten verkregen worden met hun eigen middelen. Op zich hebben de meeste fabrikanten geen bezwaar tegen het gebruik van andere middelen, maar die moeten wel geschikt zijn voor de machine en niet te agressief zijn. Vraag het in geval van twijfel even na. Soms wordt het gebruik van schoonmaakazijn expliciet afgeraden. Als je een te agressief middel gebruikt, kun je de garantie verliezen.

Stel het schoonmaken van je espressomachine in ieder geval niet te lang uit. Want hoe dikker de kalklaag, hoe meer risico het ontkalken met zich meebrengt. Bovendien beoordeelt de fabrikant het apparaat voor het toekennen van de garantie. Als je onvoldoende of verkeerd onderhoud hebt gepleegd kan de garantie vervallen.

Ontkalken van een Nespresso-machine

Nespresso raadt aan om de machine minstens 3 keer per jaar met het ontkalkingsmiddel van Nespresso te ontkalken. Dit middel is speciaal ontwikkeld voor de Nespresso-machines. Maar ontkalken met een ander middel kan ook. De garantietermijn vervalt dan niet. Nespresso raadt het gebruik van azijn wel af, dat is te agressief. Online zijn verschillende universele ontkalkers voor espressomachines te koop.

Afkoelen

Om de espressomachine te ontkalken, moeten de meeste apparaten helemaal afkoelen. Ontkalken van volautomaten neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Bij cupsystemen gaat dit sneller.

Om de espressomachine te ontkalken voeg je een kalkoplossend middel aan het water toe en laat dat inwerken. Het kunnen tabletten zijn, maar ook poeders of vloeistoffen. Vaak krijg je een eerste set ontkalkingstabletten of een ander middel bij aanschaf.

Stappenplan voor het ontkalken

Ontkalkingsprogramma’s verschillen per espressomachine. Raadpleeg de handleiding voor de juiste instructies. Grofweg gaat ontkalken zo:

Maak het waterreservoir leeg en schoon. Verwijder eventueel de waterfilter. Vul het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel tot de aanbevolen hoeveelheid. Vul bij met water. Plaats het waterreservoir terug en zet een grote kom - met minimaal dezelfde inhoud als het waterreservoir- onder de koffie-uitloop en-/of de uitloop van het hete water. Start het ontkalkingsprogramma. De machine is nu - met tussenpozen - bezig met het spoelen van de machine. Onderbreek dit programma niet. Leeg de kom waarin het spoelwater is opgevangen als het programma klaar is, en plaats hem weer onder de uitloop. Spoel na met een vol waterreservoir met schoon water.

Sommige volautomaten ontkalken grotendeels automatisch. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor specifieke instructies.

Bij volautomaten moet je ook regelmatig de zetgroep reinigen. Bij vrijwel alle apparaten kun je dat zelf doen. Instructies hiervoor staan in de handleiding.

Een espressomachine schoonmaken met schoonmaakmiddelen wordt altijd afgeraden. Een vochtige doek en speciale schoonmaakkwastjes behoren tot de standaard uitrusting bij het schoonmaken.

