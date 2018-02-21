Hoe vaak moet je een espressomachine ontkalken?

De meeste espressomachines geven aan wanneer je kalk moet verwijderen. Bij sommige apparaten kun je het signaal niet negeren. Je kunt dan pas weer koffiezetten na het ontkalken van je espressomachine.

Ontkalk je dan niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de garantie. De monteur kan soms zien dat je te lang hebt gewacht met ontkalken.

Ontkalken stap voor stap

Veel espressomachines hebben (automatische) programma's voor ontkalken. Dit kunnen aparte spoel-, schoonmaak- en ontkalkingsprogramma’s zijn of een gecombineerd programma. Een volautomaat ontkalken kost behoorlijk wat tijd. Bij koffiecupmachines gaat het ontkalken vaak een stuk sneller.

Kijk in de handleiding voor de juiste stappen. In grote lijnen ontkalk je zo:

Maak het waterreservoir leeg en schoon. Verwijder eventueel het waterfilter. Vul het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel tot de aanbevolen hoeveelheid. Vul bij met water. Plaats het waterreservoir terug. Zet een grote kom onder de koffie-uitloop en-/of de uitloop van het hete water. Let op dat hierin minimaal de inhoud van het waterreservoir past. Start het ontkalkingsprogramma. De machine spoelt nu met tussenpozen. Onderbreek dit programma niet. Leeg de kom waarin je het spoelwater opvangt als het programma klaar is. Zet de kom weer onder de uitloop. Spoel na, met een vol waterreservoir met schoon water.

Welk ontkalkingsmiddel kun je gebruiken?

Fabrikanten raden natuurlijk hun eigen ontkalkingsmiddelen aan. Dit kunnen tabletten zijn, maar ook poeders of vloeistoffen.

Gebruik je een ander middel? Let dan op dat het middel geschikt is voor de machine. Twijfel je, vraag het dan na aan de verkoper. Of zoek op in de handleiding van je espressomachine wat het beste ontkalkingsmiddel voor je espressomachine is. Soms wordt het gebruik van schoonmaakazijn beslist afgeraden.

Ontkalken van een Nespresso-machine

Nespresso schrijft in de handleiding wanneer je de machine moet ontkalken. Bijvoorbeeld als hiervoor een lampje oplicht. Of elke zoveel kopjes of elke zoveel maanden. Dit verschilt per apparaat.

Nespresso verkoopt zelf een ontkalkingsmiddel. Ontkalken met een ander middel kan ook. Nespresso raadt het gebruik van azijn af. Volgens het bedrijf kan dit de machine beschadigen.

Waterfilter

Bij sommige espressomachines kun je een waterfilter plaatsen. Je hoeft dan minder vaak te ontkalken. Want een waterfilter verzacht het water en geeft daardoor minder kalkaanslag. Waterfilters moet je regelmatig vervangen.