Afdanken en repareren van espressomachines

Espressomachines worden soms overbodig of gaan stuk. Wat doe je er dan mee? In de schuur laten staan of in de vuilnisbak gooien zijn niet bepaald de beste keuzes. De volgende oplossingen zijn in elk geval beter voor het milieu:

Repareren

Een kapot apparaat repareren is bij kleinere huishoudelijke apparaten over het algemeen milieuvriendelijker dan nieuw kopen, omdat het grondstoffen, energie en afval spaart als je er langer mee doet. Zelf repareren is meestal het goedkoopst, tenzij de reparatie nog binnen de garantie valt. Onderdelen van espressomachine zijn soms te koop bij speciale onderdelenwinkels, op internet en bij fabrikanten.

Verreweg de meeste problemen bij espressomachines komen doordat de machine niet of onvoldoende is ontkalkt of schoongemaakt. Als schoonmaken of ontkalken niet helpt zijn espressomachines vaak lastig zelf te repareren. Je kunt dan een monteur inschakelen.

Een professionele monteur inschakelen is meestal de duurste optie. Let goed op de mogelijke garantie, en vraag altijd vooraf een prijsopgaaf op papier. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% afwijken van het afgesproken bedrag, tenzij de reparateur hiervoor toestemming heeft gevraagd.

Hulp bij repareren kun je ook krijgen in een van de vele Repair Café's. Dit zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Er zijn reparatiedeskundigen aanwezig evenals gereedschap en materiaal om reparaties uit te voeren. Hier vind je meer informatie over Repair Cafe's.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke espressomachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste espressomachine

Hoe lang gaat een espressomachine mee?

De economische levensduur van een volautomaat ligt volgens Uneto VNI op 2 jaar voor een model dat minder dan €200 in aanschaf was. Kostte het apparaat tussen de €200 en €500 dan is de economische levensduur 3 jaar, gaf je nog meer uit dan mag je van 4 jaar uitgaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een apparaat dan ook kapot mag gaan of vervangen moet worden. Uit een enquete die wij deden blijkt dat de meeste capsule en volatutomatische machines die nu in huis staan, gemiddeld 3 jaar oud zijn en zelden ouder dan 5 jaar zijn. Ook handmatige machines staan ongeveer zolang in huis. De meeste apparaten werden vervangen na zo'n 5,5 jaar. Dat kan zijn omdat hij kapot was en te duur om te repareren of omdat niet meer tevreden was. Opvallend is dat Dolce Gusto bezitters hun apparaat na gemiddeld 2,5 de duur uit deden, terwijl het bij Nespresso machines na 4,4 jaar is. Volautomaten bleven het langst in huis, gemiddeld 6,2 jaar.

Weggeven of verkopen

Overtollige apparaten die nog goed bruikbaar zijn kun je weggeven of verkopen.



Mogelijkheden voor weggeven:

Familie, vrienden en kennissen.

(Sport)verenigingen.

Kringloopwinkel.

Goede-doelenwinkel.

Adverteren met 'gratis af te halen' op een website, zoals marktplaats.nl of gratisaftehalen.nl.

Mogelijkheden tot verkoop:

Verkoopwebsites zoals Marktplaats.

Veiligwebsites zoals eBay.

Vooral apparaten met een laag energieverbruik zijn geschikt voor een tweede leven, zoals audioapparatuur, keukenapparatuur en elektrisch gereedschap. Oude energieverslindende koelkasten, diepvriezers, wasmachines, vaatwassers en wasdrogers kun je beter niet verkopen of weggeven. Inleveren voor een milieuvriendelijke verwerking is beter.

Niet weggooien maar apart inleveren

Elektrische apparaten bevatten vaak schadelijke stoffen, zoals zware metalen. Door ze op de juiste manier af te danken kunnen ze milieuvriendelijk verwerkt worden, en onderdelen worden gerecycled. Alle apparaten die op stroom of batterijen werken, kun je daarom het best apart inleveren. Gescheiden inleveren is gratis. Je hebt hiervoor namelijk al betaald via de verwijderingsbijdrage.

Er zijn diverse inleverpunten:

De winkel waar je een nieuw apparaat koopt: als je een nieuw apparaat koopt, is de winkel verplicht je oude soortgelijke apparaat in te nemen. Deze zogeheten oud-voor-nieuw-regeling geldt alleen voor particulieren.

De gemeentelijke milieustraat. Zelf brengen is altijd gratis. Sommige gemeenten komen afgedankte apparaten zelfs bij inwoners thuis ophalen. Check bij je gemeente hoe het bij jou geregeld is.

Inleveren bij gemeente of winkel is gratis.

Verwijderingsbijdrage

Bij de aankoop van elektrische apparaten (en energiezuinige lampen), en dus ook espressomachines, betaal je een verwijderingsbijdrage. Deze is bij de prijs inbegrepen. Met dit geld worden gebruikte apparaten gerecycled.

Tot 14 februari 2013 stond die verwijderingsbijdrage voor groot witgoed apart vermeld op de bon of factuur. Voor klein witgoed en bruingoed (en energiezuinige lampen) was dit zo tot 14 februari 2011.

Toe aan een nieuwe espressomachine? Vergelijk espressomachines of bekijk direct wat de beste espressomachine is.

Of lees eerst de kooptips voor espressomachines.