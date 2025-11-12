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Espressomachines: goede merken

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Stevige koffie, stevige meningen. Nederlanders zijn uitgesproken over hun espressomachine. Onderzoek onder bijna 3000 gebruikers maakt duidelijk welke merken écht indruk maken, en welke sneller hun glans verliezen.
Wouter Rensink_S

Wouter Rensink   Expert espressomachinesGepubliceerd op:12 november 2025

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    Wat opvalt in het merktevredenheidsonderzoek espressomachines

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      1 merk is favoriet

      1 merk scoort heel hoog onder koffieliefhebbers. De bezitters zijn laaiend enthousiast, en dat is niet voor het eerst. Ontdek waarom dit merk favoriet is, en hoe andere merken zich staande houden.

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      Deze machines gaan het langst mee

      Sommige espressomachines sneuvelen al na 5 jaar, terwijl andere pas na 9 jaar trouwe dienst worden vervangen. We onderzochten welke merken het langst meegaan en welke juist sneller de geest geven.

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      Betrouwbaar of broos?

      Niet elk merk levert solide koffieplezier. Van zetgroepen tot melkopschuimers: mankementen komen vaker voor dan je denkt. In ons onderzoek zie je welke merken volgens duizenden gebruikers het betrouwbaarst zijn.

    Duizenden consumenten deelden hun ervaringen met een espressomachine. Ontdek hoe tevreden consumenten zijn, hoe betrouwbaar ze merken vinden, en hoe snel de koffieapparaten stukgaan.

    Welke merken hebben we vergeleken?

    • De’Longhi - Koffiecupmachine
    • De’Longhi - Volautomaat
    • JURA - Volautomaat
    • KRUPS - Koffiecupmachine
    • KRUPS - Volautomaat
    • Magimix - Koffiecupmachine
    • Melitta - Volautomaat
    • Nespresso - Koffiecupmachine
    • Philips - Koffiecupmachine
    • Philips – Volautomaat
    • Saeco - Volautomaat
    • Siemens - Volautomaat

    Conclusie

    Van de Nederlanders met een espressomachine zijn de bezitters van een {verborgen} het meest tevreden over hun apparaat. Dit was ook al zo in ons onderzoek van 2023.

    Meer dan de helft van hen beveelt het merk ook aan bij anderen. Het kan dus best dat je op een volgend feestje in gesprek raakt met een promoter van dit merk.

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