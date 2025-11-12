Espressomachines: goede merken

Wouter Rensink Expert espressomachinesGepubliceerd op:12 november 2025
1 merk scoort heel hoog onder koffieliefhebbers. De bezitters zijn laaiend enthousiast, en dat is niet voor het eerst. Ontdek waarom dit merk favoriet is, en hoe andere merken zich staande houden.
Sommige espressomachines sneuvelen al na 5 jaar, terwijl andere pas na 9 jaar trouwe dienst worden vervangen. We onderzochten welke merken het langst meegaan en welke juist sneller de geest geven.
Niet elk merk levert solide koffieplezier. Van zetgroepen tot melkopschuimers: mankementen komen vaker voor dan je denkt. In ons onderzoek zie je welke merken volgens duizenden gebruikers het betrouwbaarst zijn.
Duizenden consumenten deelden hun ervaringen met een espressomachine. Ontdek hoe tevreden consumenten zijn, hoe betrouwbaar ze merken vinden, en hoe snel de koffieapparaten stukgaan.
Van de Nederlanders met een espressomachine zijn de bezitters van een {verborgen} het meest tevreden over hun apparaat. Dit was ook al zo in ons onderzoek van 2023.
Meer dan de helft van hen beveelt het merk ook aan bij anderen. Het kan dus best dat je op een volgend feestje in gesprek raakt met een promoter van dit merk.