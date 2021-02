Espressomachines: goede merken

Hoogste waardering

Bezitters van een espressomachine van Jura zijn het meest tevreden over hun apparaat. Ze zijn opvallend blij met de prestaties en het gebruiksgemak van hun machine. Op vrijwel alle aspecten springt Jura boven de rest uit. Het merk krijgt dan ook het hoogste cijfer voor merktevredenheid: een 9,0.

Merktevredenheid espressomachines

Jaarlijks testen we de nieuwste espressomachines. Maar hoe tevreden zijn consumenten uiteindelijk met hun espressomachine? We vroegen het Consumentenbond Internetpanel over hun espressomachine. 3880 Panelleden gaven aan hoe tevreden ze zijn over hun machine. Dit kunnen zowel volautomaten als pistonmachines of koffiecupmachines zijn.