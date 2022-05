Soorten melkopschuimers

Stoompijpje

Hang het stoompijpje in een kannetje met melk. Zo schuim je de melk op. Dat moet je wel even oefenen. Maar als je de truc doorhebt, kun je zo het beste melkschuim maken.

Er is wel verschil tussen stoompijpjes, de kwaliteit van het melkschuim en het gemak van het opschuimen. Soms wordt de temperatuur bijvoorbeeld niet hoog genoeg. De beste stoompijpjes hebben een goede hoek waardoor je hem makkelijk in het kannetje kan plaatsen.

Automatisch stoompijpje

Soms heeft een model een automatisch stoompijpje. Hierbij hoef je alleen het stoompijpje in het kannetje te hangen en een variant te selecteren. Het kannetje staat op een sensor en het melk opschuimen stopt automatisch als het klaar is.

Direct in het glas

Sommige apparaten hebben een combinatie van een stoompijpje en melkkloppertje dat je direct in een glas met melk schuift. De melk wordt opgeschuimd en de koffie komt erbij. Melk opschuimen kan zo prima, maar je bent minder flexibel in de hoeveelheid melk en het soort glas. Per keer schenk je zelf de juiste hoeveelheid melk in het glas.

Geïntegreerde melkopschuimer

Een apparaat met een automatische melkopschuimer geeft altijd de juiste hoeveelheid opgeschuimde melk in het kopje. Afgestemd op jouw koffievariant. Je ziet dit vooral bij volautomaten.

In het apparaat zit een bak of reservoir melk. Je kunt deze loshalen en in de koelkast plaatsen. Sommige hebben een dubbele wand en blijven daardoor langer koel. De kwaliteit van het melkschuim is bijna altijd goed.

Melkslangetje en cappuccinatore

Apparaten met een melkslangetje werken bijna hetzelfde als die met een geïntegreerde melkopschuimer. Alleen gebruik je voor de melk een externe kan, reservoir of melkpak. Via de melkslang wordt de melk aangezogen. En met een cappuccinatore wordt de melk met stoom verwarmd en met lucht opgeschuimd. De kwaliteit van het melkschuim is bij bijna alle apparaten goed.

Losse melkopschuimer

Om melk op te schuimen kun je natuurlijk ook een losse melkopschuimer kopen. Maar soms worden ze ook meegeleverd met de espressomachine en zitten ze er zelfs deels aan vast. Bijvoorbeeld bij de Nespresso Aeroccino.

Losse melkopschuimers koop je al voor enkele tientjes. Ze maken redelijk tot goed schuim en zijn vooral goed in het maken van volume. Voor de perfecte, stevige en fluwelen schuimlaag kun je beter wat uitproberen met een espressomachine met stoompijpje.

In 2019 testten we 18 melkopschuimers. Bekijk de resultaten van deze test.

Melkcapsules

Met koffiecupmachines van Dolce Gusto kun je met speciale melkcapsules koffievarianten met melk zetten. Voor een cappuccino gebruik je dan 2 capsules: 1 voor de koffie en 1 voor de melk.