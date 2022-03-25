Soorten melkopschuimers

Stoompijpje

Hang het stoompijpje in een kannetje met melk. Zo schuim je de melk op. Dat moet je wel even oefenen. Maar als je de truc doorhebt, maak je zo het beste melkschuim. Je kunt er ook latte art mee maken.

Er is wel verschil tussen stoompijpjes, de kwaliteit van het melkschuim en het gemak van het opschuimen. Soms wordt de temperatuur bijvoorbeeld niet hoog genoeg. De beste stoompijpjes hebben een goede hoek waardoor je makkelijk in het kannetje rond kunt bewegen. Ook geven ze krachtig en gelijkmatig stoom.

Bekijk en vergelijk:

Volautomaten met een stoompijpje

Pistonmachines met een stoompijpje

Automatisch stoompijpje

Soms heeft een model een automatisch stoompijpje. Hierbij hoef je alleen het stoompijpje in het kannetje te hangen en het soort schuim te selecteren. Het kannetje staat op een sensor en het melk opschuimen stopt automatisch als het klaar is.

Melkbakje

Een apparaat met een automatische melkopschuimer geeft altijd de juiste hoeveelheid opgeschuimde melk in het kopje. Afgestemd op de gekozen koffievariant.

Vooral volautomaten hebben een melkbakje. Je kunt deze loshalen en in de koelkast plaatsen. Sommige hebben een gekoeld melkbakje.

Bekijk en vergelijk:

Espressomachines met melkbakje

Melkslangetje

Apparaten met een melkslangetje werken bijna hetzelfde als die met een melkbakje. Alleen gebruik je voor de melk een externe kan, bak of melkpak. Via de melkslang wordt de melk aangezogen.

Bekijk en vergelijk:

Espressomachines met melkslangetje

Losse melkschuimer

Om melk op te schuimen kun je natuurlijk ook een losse melkschuimer kopen. Soms worden ze ook meegeleverd met de espressomachine. En soms zit zo'n melkschuimer, meestal Nespresso Aeroccino, deels aan de koffiecupmachine vast. Het geheel heeft dan één stekker.

Bekijk en vergelijker:

Espressomachines met een losse melkschuimer

In 2024 testten we 14 melkopschuimers. Bekijk de resultaten van deze test melkopschuimers.

Melkcapsules en melksachets

Met koffiecupmachines van Dolce Gusto ORIGINAL kun je met speciale melkcapsules koffievarianten met melk zetten. Voor een cappuccino gebruik je dan 2 capsules: 1 voor de koffie en 1 voor de melk. Bij de Dolce Gusto NEO-machines gebruik je geen melkcapsules, maar melksachets.