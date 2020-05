Eerste indruk|De Krups Atelier is een machine voor Nespresso-cupjes. Je kunt hiermee niet alleen koffie en espresso zetten, maar ook verschillende koffievarianten met melk. Dat doe je direct in het glas met 1 druk op de knop.

Let op: in verband met de coronacrisis is dit model zeer beperkt verkrijgbaar. Vooralsnog is hij alleen bij Expert te koop. Naar verwachting zal de verkrijgbaarheid in het najaar toenemen.

Conclusie

Dit apparaat combineert het gemak van het zetten van een kop koffie met een koffiecupje met de mogelijkheid voor verschillende melkvarianten. Je zet eenvoudig een cappuccino of latte macchiato met stevig melkschuim. Wel zit je vast aan een minimale hoeveelheid melk, waardoor naar smaak aanpassen lastiger is. Wat betreft de prijs ben je een stuk voordeliger uit met een gewone Nespressomachine en een aparte melkopschuimer.

Wat kun je met de Krups Nespresso Atelier?

Het is een compacte Nespressomachine waarmee je met één druk op de knop 9 verschillende koffievarianten kunt zetten.

Lungo Espresso Ristretto Hot foam Cold foam Latte macchiato Cappuccino Iced frappé Mocha

Je selecteert de varianten door middel van de 9 'touchbuttons' bovenop de machine. Voor de melkvarianten schenk je vooraf melk in het glas. De melk wordt automatisch in het glas opgeschuimd. Voor iced frappé en mocha vul je het glas/kopje met ijsblokjes of stukjes chocolade.

In de handleiding staan de ‘recepten’ voor de verschillende varianten.

Voordelen Nadelen Volumineus en stevig melkschuim Minstens 80 ml melk nodig voor de melkvarianten. Melkopschuimer komt niet laag genoeg Eenvoudige bediening Om de melkopschuimer op te bergen moet je eerst het waterreservoir afnemen Meegeleverde View-glas is praktisch in gebruik De deksel van het waterreservoir voelt niet stevig Melkopschuimer gemakkelijk schoon te maken Persoonlijke instellingen zijn wat ingewikkeld, omdat je het moet doen met de knoppen voor de 9 koffievarianten. De handleiding is dan noodzakelijk.

Handige melkopschuimer, niet geschikt voor beetje melk

De melkopschuimer bestaat uit een ronddraaiend kloppertje, maar gebruikt ook stoom. Je klikt hem eenvoudig in de kop die je naar boven en naar beneden kunt schuiven om de hoogte te bepalen. Voor het beste resultaat zorg je ervoor dat het kloppertje net is ondergedompeld.

Maar gebruik je een bredere mok of wil je minder melk gebruiken, dan kun je de melkopschuimer niet ver genoeg naar beneden doen. Het is jammer dat je daardoor altijd minstens 80 ml melk moet gebruiken. Het is namelijk voor te stellen dat je het koffierecept ‘te melkig’ vindt.

Als het kloppertje niet wordt ondergedompeld, wordt de melk uiteindelijk ook wel opgeschuimd, maar wordt het minder volumineus en warm.

Voorwaarden voor het juiste kopje

Met de machine wordt een speciaal View-glas van 270 ml meegeleverd. Hiermee meet je de juiste hoeveelheid melk doordat er knikjes in het glas zitten. Door de vorm en grootte heeft deze ook de ideale vorm en grootte voor bijvoorbeeld een latte macchiato.

Maar wil je een eigen kop gebruiken, dan moet dat aan nogal wat voorwaarden voldoen om ‘de receptkwaliteit te waarborgen en overstroming te voorkomen’. Zo mag de kop niet te smal zijn of een uitlopende vorm hebben. Ook moet je minimaal 80 ml melk gebruiken en mag je maar maximaal de helft van de kop vullen.

Stevig melkschuim

Het opschuimen duurt wel even, maar het resultaat is een behoorlijke schuimlaag. Het schuim is compact en stevig en blijft lang staan. Maar het is weinig romig en soepel.

In de handleiding wordt magere of halfvolle melk geadviseerd, maar ook met houdbare volle melk wordt het schuim niet romiger. De latte macchiato heeft duidelijk zichtbare laagjes, anders dan de cappuccino. Het is direct drinkbaar, niet al te heet.

Eenvoudig schoonmaken

Schoonmaken gaat eenvoudig. Na elke gezette melkvariant knippert het Clean-lampje. De melkopschuimer moet dan worden schoongemaakt. Je haalt de melkopschuimer eenvoudig los om hem onder de kraan om te spoelen.

Aangeraden wordt om elke dag het apparaat schoon te spoelen. Dat gaat net zo eenvoudig als het zetten van een kopje koffie. Daarnaast spoel je even het lekbakje om. Dat kan helaas niet in de vaatwasser. Het capsulebakje en de melkopschuimer kunnen daar wel in worden afgewassen.

Melkopschuimer opbergen

Als je de melkopschuimer niet gebruikt, kun je hem opbergen áchter het waterreservoir. Dat is wat omslachtig en de vraag is of je dat doet.

Het is jammer dat de kop met melkopschuimer niet verder omhoog kan. Dan zou de melkopschuimer kunnen blijven zitten terwijl je een kopje lungo onder het apparaat weghaalt.

Specificaties

Capaciteit watertank: 1 liter

Capaciteit opvangbakje: 10 capsules

Afmetingen: 28 x 12 x 43 cm

Gewicht: 3,9 kg

Afneembare watertank

Uitneembare lekplaat

Ontkalkingssignaal

Schoonmaaksignaal

9 koffievarianten

Programmeren van volume van ristretto, espresso en lungo

Automatische uitschakeling: 9 minuten, maar ook in te stellen op 3 minuten en 3 uur.

Lekbakje kan op 2 verschillende hoogtes worden geplaatst

