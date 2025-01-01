Met deze koffiemachines zet je koffie met cups. Bijvoorbeeld van Nespresso of Dolce Gusto. Hier vind je de beste koffiecupmachine voor jou. Wij testen alle apparaten grondig. Zo krijg je een betrouwbaar advies.
Vind een goede koffiecupmachine dankzij onze test
Onze onderzoekers testen elke espressomachine grondig. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Met onze test zie je in één oogopslag welke koffiecupmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
Weinig tijd, maar wel lekkere koffie. Voor de koffiedrinker die van gemak houdt is een cupmachine ideaal. Maar is dat voor jou dan een machine van Nespresso of koop je liever een Dolce Gusto?
Altijd verzekerd van een lekker kopje koffie? Koffiecupmachines geven door de verpakte cupjes altijd dezelfde versheid en smaak. Geen gedoe.
Natuurlijk bestaan er verschillen tussen de diverse systemen. Niet alleen qua eindoordeel in onze test, maar ook qua bediening. Een cappuccino komt bij een Dolce Gusto machine bijvoorbeeld ook uit een cupje. Terwijl je daar bij de Nespresso-machines een pak melk voor nodig hebt.
Koffiecupmachines hebben weinig ruimte nodig in vergelijking met volautomaten. Ook is het resultaat betrouwbaarder dan bij een pistonmachine. Op het gebied van onderhoud zijn portiesystemen over het algemeen niet veeleisend. Portiesystemen lijken ideaal, maar niet alle modellen doen het even goed.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen koffiecupmachine welke als beste uit de test komt?
Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap. Dan krijg je toegang tot de testresultaten van espressomachines en alle andere producten die we testen.
€5,50per maand
€9,50per maand
Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.