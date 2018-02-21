Bonen, capsules of gemalen koffie?

Koffiebonen

Koffiebonen gebruik je in volautomaten. Ze hebben een bakje voor koffiebonen. Telkens als je koffiezet, maalt hij eerst de juiste hoeveelheid bonen. Sommige volautomaten hebben 2 bakjes om te vullen met bonen. Zo kun je kiezen uit verschillende soorten bonen. Vul bijvoorbeeld 1 bakje met cafeïnevrije koffie.

Er zijn ook pistonmachines waar je koffiebonen in kunt doen. Deze machines malen de bonen voor je. Je kunt ze dan zelf aantampen óf de gemalen koffie komt rechtstreeks in het portafilter.

Je hebt dus altijd versgemalen koffie, maar hou ook je bonen vers. Bewaar koffiebonen zo lang mogelijk luchtdicht in een afgesloten verpakking. Gooi je espressomachine dus niet zó vol met bonen dat je er weken over doet om ze op te maken.

Bekijk en vergelijk:

Volautomaten

Machines met 2 bakjes voor bonen

Pistonmachines geschikt voor bonen

Gemalen koffie

Gemalen koffie gebruik je in een pistonmachine. Tenzij je een pistonmachine hebt met ingebouwde bonenmaler en een bonenbakje.

Je kunt de bonen zelf malen met een bonenmaler. Je kunt de bonen ook laten malen in een speciaalzaak. Informeer naar de juiste maalgraad voor jouw apparaat.

Er zijn ook volautomatische espressomachines met een vakje voor voorgemalen koffie. Dat laatste is handig als je af en toe een andere soort koffie drinkt, bijvoorbeeld cafeïnevrij.

Bekijk en vergelijk:

Pistonmachines

Volautomaten geschikt voor gemalen bonen

Koffiecups

Koffiecupmachines voor Dolce Gusto, Nespresso, Bialetti en illy iperEspresso werken allemaal met koffiecups. In de capsules zit gemalen koffie. Voor Dolce Gusto zijn er ook capsules voor bijvoorbeeld thee, chocolademelk en cappuccino.

Bekijk en vergelijk:

De beste koffiecupmachines

Koffiecups voor Nespresso

Koffiecups voor Dolce Gusto

Koffiepads

In sommige pistonmachines kun je ook een koffiepad leggen. Dit gebruik je dan in plaats van gemalen koffie die je moet aantampen. De pads heb je van verschillende merken. Het meest bekend zijn E.S.E.-koffiepads.

In een pad zit koffie die op de juiste manier gemalen is voor espresso. De pad is speciaal gemaakt om onder hoge druk espresso te zetten. Dat is anders bij de koffiepads voor een Senseo-apparaat. Daarmee zet je namelijk filterkoffie.

Bekijk en vergelijk:

Espressomachines geschikt voor E.S.E.-pads