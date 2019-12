Bonen, capsules of gemalen koffie?

Fijngemalen koffie, heet water en hoge druk. Zo maak je espresso. Maar… maal jij zelf bonen of koop je liever gemalen koffie, capsules, cups of pads?

Gemalen koffie

Halfautomaten werken met gemalen espressokoffie. Maar er zijn ook veel volautomatische espressomachines die een optie hebben voor gemalen koffie. Gemalen koffie is in veel verschillende kwaliteiten en maalgraden verkrijgbaar. Informeer in een speciaalzaak welke maalgraad geschikt is voor jouw apparaat. Je kunt koffiebonen zelf malen of laten malen. Zelf malen geeft de meest verse koffie. Lees meer over koffiebonen malen.

Bonen

Een volautomatische machine heeft een bonenreservoir en maalt zelf de koffiebonen. Zo heb je de meest verse koffie. Zorg wel dat je niet te veel bonen in het reservoir doet. Verpak bonen zolang mogelijk in een afgesloten verpakking, dan blijft de smaak het best behouden. Je hebt dus niet per se een groot bonenreservoir nodig. Enkele machines hebben 2 reservoirs, zo kun je kiezen uit 2 verschillende soorten bonen. Lees meer over koffiebonen malen

Capsules

Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza O Modo Mio, Segafredo en Illy Iperespresso werken allemaal met capsules (ook wel cups genoemd). Het aantal smaken verschilt per merk. Bij Dolce Gusto heb je ook capsules voor thee en chocolademelk en heb je aparte capsules met melk nodig voor bijvoorbeeld een cappuccino.

Koffiepads

Soms kun je ook koffiepads gebruiken in een halfautomaat. Deze pads leg je in het filterbakje van het apparaat. De pads zijn er van verschillende merken. Het bekendst zijn de ESE-pads. ESE staat voor Easy Serving Espresso. Dit komt oorspronkelijk van Illy, maar meerdere fabrikanten leveren tegenwoordig deze pads. In een pad zit 7 gram koffie, die op de juiste manier gemalen is voor espresso. Bekijk de test koffiepads.

