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WMF espressomachine

Welke WMF espressomachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van WMF espressomachines en vergelijk de WMF espressomachine met andere espressomachines.
Laatste update van de test: 22 juli 2026

Keuzehulp

  • WMF Lono - RVS
    WMFLono - RVS
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje
    Expert review

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Lumero - RVS
    WMFLumero - RVS
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Lumero - Deep Black
    WMFLumero - Deep Black
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Lumero - Stone Grey
    WMFLumero - Stone Grey
    Pistonmachine|Gemalen koffie|Stoompijpje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Perfection 770L
    WMFPerfection 770L
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Perfection 880L
    WMFPerfection 880L
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Perfection 840L
    WMFPerfection 840L
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Perfection 860L
    WMFPerfection 860L
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Perfection 890L
    WMFPerfection 890L
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Perfection 740L
    WMFPerfection 740L
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Perfection 760L
    WMFPerfection 760L
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • WMF Perfection 780L
    WMFPerfection 780L
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

Espressomachines per merk