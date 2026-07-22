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Magimix espressomachine

Welke Magimix espressomachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Magimix espressomachines en vergelijk de Magimix espressomachine met andere espressomachines.
Laatste update van de test: 22 juli 2026

Keuzehulp

  • Magimix Nespresso Citiz Platinum - Stainless Steel
    MagimixNespresso Citiz Platinum - Stainless Steel
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Vertuo Pop - Pacific Blue
    MagimixNespresso Vertuo Pop - Pacific Blue
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Vertuo)|Geen melkschuimer
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Vertuo Pop - Liquorice Black
    MagimixNespresso Vertuo Pop - Liquorice Black
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Vertuo)|Geen melkschuimer
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Vertuo Pop - Mango Yellow
    MagimixNespresso Vertuo Pop - Mango Yellow
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Vertuo)|Geen melkschuimer
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Vertuo Pop - Liquorice Black (met Aeroccino 3)
    MagimixNespresso Vertuo Pop - Liquorice Black (met Aeroccino 3)
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Vertuo)|Losse melkschuimer
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Pixie M113 Redesign - Metaalgrijs
    MagimixNespresso Pixie M113 Redesign - Metaalgrijs
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Pixie M113 Redesign - Nachtblauw
    MagimixNespresso Pixie M113 Redesign - Nachtblauw
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Citiz & Milk M195 - Zwart
    MagimixNespresso Citiz & Milk M195 - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Citiz & Milk M195 - Wit
    MagimixNespresso Citiz & Milk M195 - Wit
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Citiz Platinum & Milk
    MagimixNespresso Citiz Platinum & Milk
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Citiz M196 - Zwart
    MagimixNespresso Citiz M196 - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Citiz Platinum - Titan
    MagimixNespresso Citiz Platinum - Titan
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Citiz M196 - Wit
    MagimixNespresso Citiz M196 - Wit
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Essenza Mini - Zwart (met Aeroccino 3)
    MagimixNespresso Essenza Mini - Zwart (met Aeroccino 3)
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Inissia - Zwart
    MagimixNespresso Inissia - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Pixie
    MagimixNespresso Pixie
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Vertuo Next Premium M600
    MagimixNespresso Vertuo Next Premium M600
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Vertuo)|Geen melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Magimix Nespresso Essenza Mini - Zwart
    MagimixNespresso Essenza Mini - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Prijs niet beschikbaar

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

Espressomachines per merk