De Magimix Nespresso CitiZ & Milk M195 Wit is een smalle, stabiele machine met het bekende CitiZ design van Nespresso. De CitiZ & Milk M195 is voorzien van de Aeroccino 3 melkopschuimer. De Aeroccino is niet los van de machine te gebruiken. De Magimix is ook verkrijgbaar in het zwart. De Nespresso CitiZ & Milk is ook te koop van Krups.