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NIVONA espressomachine

Welke NIVONA espressomachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van NIVONA espressomachines en vergelijk de NIVONA espressomachine met andere espressomachines.
Laatste update van de test: 22 juli 2026

Keuzehulp

  • NIVONA CUBE 4106
    NIVONACUBE 4106
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • NIVONA CUBE 4102
    NIVONACUBE 4102
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • NIVONA NICR 550 Cafe Romatica
    NIVONANICR 550 Cafe Romatica
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • NIVONA NICR 560 Cafe Romatica
    NIVONANICR 560 Cafe Romatica
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • NIVONA CafeRomatica 779
    NIVONACafeRomatica 779
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA CafeRomatica 859
    NIVONACafeRomatica 859
    Volautomaat|Bonen|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA CafeRomatica 790
    NIVONACafeRomatica 790
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA CafeRomatica 796
    NIVONACafeRomatica 796
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA CafeRomatica 795
    NIVONACafeRomatica 795
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA CafeRomatica 820
    NIVONACafeRomatica 820
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA NICR 799
    NIVONANICR 799
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA CafeRomatica 825
    NIVONACafeRomatica 825
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA CafeRomatica 930
    NIVONACafeRomatica 930
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA CafeRomatica 960
    NIVONACafeRomatica 960
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

  • NIVONA CafeRomatica 970
    NIVONACafeRomatica 970
    Volautomaat|Melkslangetje
    Niet getest

    Espresso

    Niet getest

    Cappuccino

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Voor mensen met een beperking

    Niet getest

    Niet getest

Espressomachines per merk