Met een volautomatische espressomachine maak je automatisch een heerlijk kopje verse espresso of lungo. En met een melkopschuimer erbij zet je ook lekkere cappuccino. Uitgebreide machines hebben veel verschillende voorgeprogrammeerde koffierecepten.

Volautomatische espressomachine kopen

Voordat je een automatische koffiemachine koopt, zoek je uit wat er bij je past. Hoeveel ruimte heb je? Welke soorten koffie wil je maken? Wil je enkel hele bonen of ook gemalen bonen gebruiken? Een volautomaat-koffiemachine heeft vaak veel functies, waardoor je veel soorten koffie kunt zetten.

Volautomatische espressomachines getest

We vergeleken de volautomaat koffiemachines in de test op de kwaliteit van de koffie, het gebruiksgemak en meer.

In de test zitten espressomachines van onder meer Philips, De'Longhi, Siemens, Krups en JURA.

Volautomatische espressomachines vergelijken

Je kunt de automatische espressomachines vergelijken op bijvoorbeeld:

Functies

Opties van de machine

Soorten koffie die je ermee kunt maken

Welke voorziening voor het opschuimen van melk erop zit

Wat er instelbaar is

Het gemak van onderhoud

Heb je een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd, dan kun je ook vergelijken op de testresultaten. Zo vind je de beste volautomatische espressomachine voor jou.