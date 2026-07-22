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Pistonmachines

Laatste update van de test: 22 juli 2026|

Pistonmachines worden ook wel barista espressomachines genoemd. Je moet hier iets zelf doen, wat niet hoeft bij een volautomaat. Maar hoe meer je op een piston-koffiezetapparaat handmatig kunt doen, des te meer controle heb je over de smaak van de koffie.

Keuzehulp

  • Philips Baristina (2026-versie) - Wit
    PhilipsBaristina (2026-versie) - Wit
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina (2026-versie) - Zwart
    PhilipsBaristina (2026-versie) - Zwart
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush - Lichen
    KRUPSCoffee Crush - Lichen
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush - Ivory
    KRUPSCoffee Crush - Ivory
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina (2026-versie) - Wit / Mangogeel Portafiler
    PhilipsBaristina (2026-versie) - Wit / Mangogeel Portafiler
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush Extra - Black
    KRUPSCoffee Crush Extra - Black
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush Extra - Chai
    KRUPSCoffee Crush Extra - Chai
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Wit
    PhilipsBaristina Latte - Wit
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Zwart
    PhilipsBaristina Latte - Zwart
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Melkwit / Mangogeel Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Melkwit / Mangogeel Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Zwart / Zwart Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Zwart / Zwart Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Zwart / Mangogeel Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Zwart / Mangogeel Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Melkwit / Natuurlijk Groen Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Melkwit / Natuurlijk Groen Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Melkwit / Melkwit Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Melkwit / Melkwit Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Melkwit / Zwart Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Melkwit / Zwart Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Melkwit / Bessenrood Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Melkwit / Bessenrood Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Zwart / Bessenrood Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Zwart / Bessenrood Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • Philips Baristina Latte - Zwart / Melkwit Portafilter
    PhilipsBaristina Latte - Zwart / Melkwit Portafilter
    Pistonmachine|Bonen|Stoompijpje

    € 500,-

    Richtprijs

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

Pistonmachines getest

We hebben meerdere pistonmachines of barista koffiemachines in de test espressomachines. We hebben ze getest op onder meer de kwaliteit en smaak van de koffie, het gebruiksgemak en het energiegebruik. 

We testen espressomachines met piston van onder meer Sage, Philips en De'Longhi.

Pistonmachine kopen

Wil je koffie zetten als een echte barista? Een pistonapparaat is een barista-koffiemachine voor thuis. Bedenk voor je het apparaat koopt welke vorm van koffie je in de piston wilt doen: gemalen bonen of E.S.E.-pads? Er zijn ook pistonmachines waar je hele bonen in kunt doen die de machine voor jou maalt.

De meeste pistonmachines hebben een stoompijpje. Daarmee schuim je melk op voor een cappuccino, latte macchiato en andere varianten van koffie met melk.  

Bedenk ook welke andere eigenschappen je belangrijk vindt aan de koffiemachine.

Pistonmachines vergelijken

Vergelijk de pistonmachines op bijvoorbeeld de voorzieningen van de machine, hoe je melk kunt opschuimen, wat er instelbaar is en hoe makkelijk je hem onderhoudt.

Heb je een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap, dan kun je ook vergelijken op de testresultaten. Zo vind je de beste pistonmachine voor jou.

Espressomachines per merk