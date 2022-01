Pistonmachines worden ook wel halfautomaten of manuele (handmatige) espressomachines genoemd. Je moet hier veel zelf doen, wat niet hoeft bij een volautomaat. Maar juist doordat je veel handmatig doet, heb je met een piston-koffiezetapparaat veel controle over de smaak van de koffie.

Pistonmachines getest

We hebben meerdere pistonmachines of halfautomaat-koffiemachines in de test espressomachines, We hebben ze getest op onder meer de kwaliteit en smaak van de koffie, het gebruiksgemak en het energiegebruik.

We testen espressomachines met piston van onder meer DeLonghi, Gaggia en Sage.

Pistonmachine kopen

Wil je koffie zetten als een echte barista? Een pistonapparaat is een barista-koffiemachine voor thuis. Bedenk voor je het apparaat koopt welke vorm van koffie je in de piston wilt doen: hele of ook gemalen bonen of ESE-servings (speciale pads met gemalen bonen)?

De meeste pistonmachines hebben ook een melkopschuimfunctie; bijvoorbeeld een melkreservoir of een stoompijpje. Daarmee maak je cappucinno, latte en andere varianten van koffie met melk.

Bedenk ook welke ander eigenschappen je belangrijk vindt aan de koffiemachine.

Pistonmachines vergelijken

Vergelijk de pistonmachines op bijvoorbeeld de voorzieningen van de machine, hoe je melk kunt opschuimen, wat er instelbaar is, en hoe je hem onderhoudt.

Heb je een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouw, dan kun je ook vergelijken op de testresultaten. Zo vind je de beste pistonmachine voor jou.