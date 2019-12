Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De DeLonghi EC 685.R Dedica Style is een opvallende halfautomatische espressomachine. De EC 685 heeft een smalle basis van slechts 15 cm breed. De DeLonghi heeft een stoompijpje voor het handmatig opschuimen van melk. De EC 685 is verkrijgbaar in het zilver, rood, zwart en wit.