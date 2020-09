Sage Nespresso Creatista Pro SNE900BSS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nespresso Creatista Pro is een espressomachine voor Nespresso cups met een automatisch stoompijpje voor het opschuimen van melk en touchscreen. De Creatista Pro heeft een heel aantal programma's voor melkvarianten zoals cappuccino en latte macchiato. Per koffie is het volume en de temperatuur van de opgeschuimde melk aan te passen. De Creatista Pro is verkrijgbaar via de Nespresso website.