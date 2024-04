Op zoek naar een nieuw koffiezetapparaat van Philips? Wij helpen je de beste vinden. Met thermoskan of glazen kan en alle extra’s die je ook wilt.

Senseo Original Plus CSA210/50

Senseo Original Plus CSA210/20

Senseo Original Plus CSA210/10

Senseo Original Plus CSA210/90

Senseo Original Plus CSA210/60

Philips-koffiezetapparaten getest

Bij de Consumentenbond testen we allerlei Philips-koffiezetapparaten. We kijken naar de kwaliteit van de koffie, het gebruiksgemak en natuurlijk de prijs-kwaliteitverhouding. Zo weet je zeker dat je een goede keuze maakt.

Philips koffiezetapparaat kopen

Let voor het kopen van een Philips koffiezetapparaat met filter goed op de specificaties en reviews, zodat je zeker weet dat je de juiste keuze maakt. Of je nu gaat voor een simpel model of eentje met allerlei handige extra's, bij Philips vind je vast wat je zoekt. Denk aan programma's voor verschillende koffiesterktes, automatische uitschakeling en onderdelen die je makkelijk kan schoonmaken. En niet te vergeten: een thermoskan houdt je koffie lekker lang op temperatuur.

Maak je het liefst koffie van verse bonen? Philips heeft ook zogenoemde Grind & Brew apparaten. Die hebben een bonenmaler om koffiebonnen van je keuze vers te malen en meteen koffie er van te zetten.

Of kies je voor een Philips Senseo? Makkelijk koffie zetten met koffiepads.

Als je hebt besloten dat een Philips koffiezetapparaat iets voor jou is, wil je natuurlijk weten waar je het kan kopen. Gelukkig zijn Philips koffiezetapparaten breed verkrijgbaar. Je kunt ze vinden bij elektronicawinkels, online webshops en soms zelfs in warenhuizen. In onze vergelijker zie je waar je het koffiezetapparaat van je keuze kunt bestellen.

Philips koffiezetapparaten vergelijken

Twijfel je tussen verschillende Philips koffiezetapparaten? Geen zorgen, wij helpen je graag! Op onze website kun je eenvoudig de verschillende modellen vergelijken. Filter op functies die jij belangrijk vindt, zoals de capaciteit, de snelheid waarmee de koffie gezet wordt, of het design. Zo zie je in één oogopslag welk Philips koffiezetapparaat het beste bij jou past. En natuurlijk tonen we ook direct waar je het voordeligst uit bent. Handig, toch?