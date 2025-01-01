icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

SEVERIN koffiezetapparaat

Welke SEVERIN koffiezetapparaat komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van SEVERIN koffiezetapparaten en vergelijk de SEVERIN koffiezetapparaat met andere koffiezetapparaten.
Laatste update van de test: 4 augustus 2026

Keuzehulp

  • SEVERIN KA 4808 Zwart/rvs
    SEVERINKA 4808 Zwart/rvs
    Glazen kan|0,5 liter|Timer: Nee
  • SEVERIN KA 4808
    SEVERINKA 4808
    Glazen kan|0,5 liter|Timer: Nee
  • SEVERIN KA 9554
    SEVERINKA 9554
    Glazen kan|1,3 liter|Timer: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SEVERIN KA 4825
    SEVERINKA 4825
    Glazen kan|1,3 liter|Timer: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SEVERIN KA 4822
    SEVERINKA 4822
    Glazen kan|1,3 liter|Timer: Nee
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SEVERIN KA 4479
    SEVERINKA 4479
    Glazen kan|1,4 liter|Timer: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SEVERIN KA 4835
    SEVERINKA 4835
    Thermoskan|1,3 liter|Timer: ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SEVERIN KA 4826
    SEVERINKA 4826
    Glazen kan|1 liter|Timer: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SEVERIN KA 4845 thermo
    SEVERINKA 4845 thermo
    Thermoskan|1 liter|Timer: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SEVERIN KA 4810
    SEVERINKA 4810
    Glazen kan|1,4 liter|Timer: Ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SEVERIN KA 4814
    SEVERINKA 4814
    Thermoskan|1,3 liter|Timer: ja
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Koffiezetapparaten per merk