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Kenwood koffiezetapparaat
Welke Kenwood koffiezetapparaat komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Kenwood koffiezetapparaten en vergelijk de Kenwood koffiezetapparaat met andere koffiezetapparaten.
Laatste update van de test: 4 augustus 2026
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- KenwoodkMix COX750BKGlazen kan|1 liter|Timer: NeeNiet getestVergelijk
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