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Kenwood koffiezetapparaat

Welke Kenwood koffiezetapparaat komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Kenwood koffiezetapparaten en vergelijk de Kenwood koffiezetapparaat met andere koffiezetapparaten.
Laatste update van de test: 4 augustus 2026

Keuzehulp

  • Kenwood kMix COX750BK
    KenwoodkMix COX750BK
    Glazen kan|1 liter|Timer: Nee
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Koffiezetapparaten per merk