Koffiezetapparaten met bonenmaler

In een koffiezetapparaat met bonen zet je een pot filterkoffie van versgemalen bonen. Dat is anders dan een espressomachine , waarbij je een kopje koffie zet.

Koffiezetapparaat voor bonen kopen

Een koffiezetapparaat met ingebouwde bonenmaler maalt de koffiebonen fijn en begint meteen met koffiezetten. Zo heb je lekker verse koffie. Je kiest zelf welke smaak bonen je wilt. Door de maalgraad aan te passen, pas je de smaak en sterkte van de koffie aan jouw wensen aan.



Een koffieapparaat met bonenmaler zet een pot koffie. Kies dus een koffiemachine uit die past bij de hoeveelheid koffie die je wilt zetten. Zet je alleen voor jezelf en misschien je partner koffie? Kies dan een koffieapparaat met klein reservoir en kleine pot. Zet je meestal voor meerdere koppen koffie, kies dan een grotere. De koffiemachine houdt de koffie warm in een thermoskan, of in een glazen kan op een warmhoudplaatje.



Wil je de koffie pas later drinken, dan kun je naast het warmhouden ook kiezen voor een timer instellen. Dan zet het koffieapparaat de bonenkoffie op het moment dat jij wilt.

Kortom, wil je een (filter) koffiezetapparaat met bonen kopen, bedenk dan het volgende:

Voor hoeveel kopjes wil je een pot koffie zetten?

Hoe wil je de koffie warm houden?

Welke andere functies moet het apparaat hebben?

Koffiezetapparaat met bonen getest

In onze test koffiezetapparaten hebben we een aantal filterkoffiemachines met bonenmaler. Zo kunnen we je laten zien hoe goed de smaak van de koffie is uit deze machines. En ook testen we hoe makkelijk je er koffie mee zet en hoe goed de koffie is van temperatuur en waterverbruik.



Met behulp van onze testresultaten vind je dus makkelijk het beste koffiezetapparaat met bonen. Wel moet je ingelogd zijn met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap om de testresultaten te zien.

Koffiezetapparaat met bonen vergelijken

Om snel de koffiemachine te vinden die bij je past, filter je en vergelijk je ze met elkaar. In onze productvergelijker kun je kiezen welke eigenschappen je belangrijk vindt. Filter de koffieapparaten die het beste of het snelst koffie zetten, of op de opties die de machine moet hebben. Bijvoorbeeld de timer, of een zwenkfilter. Daarna vergelijk je de koffiezetters met elkaar en zie je welke het best aan je wensen voldoet.