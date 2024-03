We bekeken 22 plantaardige alternatieven voor zalm, tonijn en vissticks. Deze visvervangers lijken op het eerste gezicht op vis. Maar daar houdt de vergelijking ook meteen op. De meeste visvervangers hebben niet de goede eigenschappen van vis. Meestal ontbreken de unieke visvetzuren, en in een groot deel van de producten zit bijna geen eiwit.

Goede visvervangers

In een goede visvervanger zit op z’n minst algen(olie). Daarin zitten gezonde visvetzuren en het mineraal jodium. Net als in vis. De gezonde visvetzuren in algen zijn de omega 3-vetzuren: eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Deze beschermen je waarschijnlijk tegen hart- en vaatziektes. Ook hebben algen vaak een vissige smaak.

Visvervangers met algenolie:

Seasogood Visvrije tonijn naturel

Unfished PlanTuna in water

Seasogood Visvrije tonijn citroen & zwarte peper

Redelijke goede visvervangers

Vijf van de 22 visvervangers zijn redelijke visvervangers. Hierin zitten niet de visvetzuren die in algen(olie) zitten. Maar wel een ander omega 3-vetzuur: alfalinoleenzuur (ALA). Daaruit kan je lichaam zelf de visvetzuren (EPA/DHA) aanmaken. Alleen gebeurt dit wel in kleine hoeveelheden. Daarom zijn dit redelijke visvervangers. Jammer genoeg gaat meer dan de helft van deze groep de mist in bij de hoeveelheid eiwit (te laag) en het zoutgehalte (te hoog).

Visvervangers met ALA:

Garden Gourmet Vuna

Vivera Plantaardige zalmfilet

Unfished PlantZalmon Fillet

Iglo Green Cuisine Vegetarische vissticks

Albert Heijn Terra Plantaardige vissticks

Deze kun je beter niet kopen

Meer dan de helft van de geteste producten is geen goede visvervanger. Hierin zit geen geen algenolie of heel weinig ALA. Laat deze maar staan in de supermarkt:

Princes Plantaardige tonijn naturel

John West Vegan visvrije tonijn met een vleugje olie

John West Vegan visvrije tonijn met tomaat en basilicum

Princes Plantaardige tonijn met groenten in pikante saus

Princes Plantaardige tonijn met olijfolie

Princes Plantaardige tonijn met zonnebloemolie

Albert Heijn Terra Plantaardige zalmburger

Picnic Vegan vissticks

The Dutch Weedburger Sea sticks

Unfished PlantZalmon Smoked slices

Unfished PlantZalmon Sashimi

Unfished PlanTuna Sashimi

Vegan Zeastar Zalmon sashimi

Vegan Zeastar Notuna sashimi

De producten van Vegan Zeastar en enkele producten van Unfished zijn gemaakt van water, zetmeel en suiker en bevatten geen eiwit.

Dan eet je toch gewoon vis ...

Vis eten is gezond, maar het heeft ook nadelen. Er is steeds meer bekend over de aanwezigheid van zware metalen, dioxines en PFAS in sommige vissoorten. En vanwege de visstand en het milieu is het eten van veel vis ook niet aan te raden.

De zeeën worden echt leeggevist. Paling staat al op de rode lijst van ernstig bedreigde vissoorten. En kabeljauw is al zo overbevist dat je de vis beter niet kunt eten zonder duurzaamheidskeurmerk. Ook maken sleepnetten de bodem kapot. Kweekvis heeft ook nadelen, zoals milieubelasting door het energie- en waterverbruik.

En als je dat niet wilt?

Je kunt vis niet vervangen door één ander voedingsmiddel. Vanuit de wetenschap is nog niet precies duidelijk waarom vis zo gezond is. Misschien zitten er meer stoffen dan EPA en DHA in vis die je beschermen tegen hart- en vaatziektes.

Zorg dat je voldoende voedingsmiddelen eet met het omega 3-vetzuur ALA. Je lichaam kan dit omzetten in kleine hoeveelheden EPA/DHA. ALA komt van nature voor in plantaardige voeding. Vooral in lijnzaad(olie), koolzaadolie en sojaolie, maar ook in walnoten en groene bladgroenten.

Visolie-supplementen bevatten natuurlijk de visvetzuren EPA/DHA. Algenolie-supplementen zijn daar een plantaardige versie van. Lees de veestgestelde vragen over algenolie.

Staar je niet blind op vis

Volgens de Vegetariërsbond kun je prima zonder vis. Andere zaken zijn minstens zo belangrijk voor je gezondheid. Minder verzadigd vet eten, minder alcohol drinken, voldoende bewegen en een gezond gewicht. Een plantaardig eetpatroon met weinig dierlijke producten verlaagt ook het risico op hart- en vaatziektes.

Duurzame vis

Wil je wel vis eten? Kies dan voor gecertificeerde vis met een keurmerk: het MSC-keurmerk, het ASC-keurmerk of met het keurmerk EU-Biologisch. Bij vis in de supermarkt staat het keurmerk op de verpakking. Bij de viskraam of in de viswinkel kan de Viswijzer op goodfish.nl je op weg helpen.