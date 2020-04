Sinaasappeldranken langs de Nutri-Score-meetlat

Werkelijk gezond?

Dranken op basis van sinaasappel wekken de indruk gezond te zijn. Maar omdat er vaak een hoop suiker in zit werk je ongemerkt heel wat suikerklontjes naar binnen. Het is alleen niet makkelijk om dit zelf vast te stellen. Om het schap inzichtelijker te maken kenden wij het voedselkeuzelogo Nutri-Score toe aan 40 sinaasappeldranken.

Wat is Nutri-Score ? Nutri-Score is een voedselkeuzelogo. Het geeft met verkeerslichtkleuren (groen tot rood) en letters (A tot E) een oordeel over de voedingswaarde van een product. De Nutri-Score wordt berekend op basis van: suiker

zout

vet

eiwitten

vezels

caloriën fruit

groente

noten

peulvruchten

caloriën Lees alles over Nutri-Score

Gezondste keuze

Van de 40 sinaasappeldranken scoort er slechts één een B. Dat is de Crystal Clear Orange mandarin flavour. Deze drank bestaat uit water met zoetstoffen en aroma’s.

Minder gezonde keuze

Veel suiker, weinig vezels

Alle dranken waar producenten suiker aan toevoegen scoren Nutri-Score D of E. Op ‘Highway Orange’ na. Met net geen suikerklontje per glas (200 ml) weet deze een C te scoren. De sappen van 100% sinaasappel bevatten van nature al veel suiker en scoren daarmee ook een C.

Je kunt beter een sinaasappel eten dan alleen het sap drinken. Dan krijg je naast vitamines ook de vezels binnen. Bovendien moet je erop kauwen en dat werkt verzadigend. Daarom krijgt fruit, zoals sinaasappels, Nutri-Score A.

Met het drinken van een glas water en het eten van een sinaasappel heb je dus 2 keer een A te pakken. Met het drinken van een glas sinaasappelsap een C. En met het drinken van frisdrank met suiker een D of een E.

Tandbederf

Fruitdranken zijn naast zoet ook erg zuur. Deze combinatie is extra schadelijk voor je tanden. Geen fruitsap of frisdrank drinken is voor je gebit dus het best. Je kunt overwegen om fruitsap te drinken met een rietje. Je tanden komen dan minder (lang) in contact met het suiker en zuur.

Fruit eten is ook slecht voor je tanden. Het is daarom verstandig het aantal eetmomenten, waaronder van fruit, op één dag, te beperken tot maximaal 7.

Zoetstoffen

Dranken met weinig fruitsap smaken minder zoet. Fabrikanten voegen dan vaak suiker of zoetstoffen toe. Of een combi van beiden. In zoetstoffen zitten geen of weinig calorieën en ze veroorzaken geen gaatjes. Voorbeelden van zoetstoffen in dranken zijn stevia, acesulfaam-K en sucralose. Nadeel aan het drinken van dranken met zoetstof is dat je aan een zoete smaak gewend blijft.

Alle resultaten

In onderstaand overzicht kun je terugvinden welke drank, welke score heeft gekregen. Om een goede vergelijking te kunnen maken hebben we water en een sinaasappel ook in dit overzicht opgenomen. Zij hebben beiden Nutri-Score A.

De verschillen tussen de sinaasappeldranken

Op het oog vergelijkbare producten kunnen heel verschillend scoren. En soms doen producten zich gezonder voor dan ze zijn. Nutri-Score helpt je een gezondere keuze te maken. Ook bij dranken.

Sinas

Frisdrank kun je moeilijk erg gezond noemen, dat geldt ook voor sinas. Toch zijn er onderling wel verschillen. Zo bevat Fanta orange per glas (200 ml) bijna 4 suikerklontjes. Het krijgt de laagste Nutri-Score, een E. Sisi sinas doet het met 2 suikerklontjes per glas wat beter. Het scoort het een D.

Nectar

De term ‘nectar’ betekent dat dranken een minimum percentage vruchtensap moeten bevatten. Voor sinaasappelnectars is dat minimaal 50%. Zowel de nectar van de Jumbo als de nectar van AH Basic voldoen daaraan. Maar de Jumbo variant bevat wel meer suiker. In een glas zitten 3,5 suikerklontjes. Het krijgt Nutri-Score D. De nectar van AH Basic bevat net wat minder suiker. Iets meer dan 2 klontjes per glas, het scoort een C.

100% sinaasappelsap

Door het hoge suikergehalte zijn 100% vruchtensappen niet zo gezond als je misschien zou denken. Extra vruchtvlees (pulp) verandert hier niks aan. Je verwacht misschien extra vezels binnen te krijgen. Maar vaak wordt er maar weinig pulp toegevoegd. Voor je gezondheid maakt het weinig uit welk pak je kiest. Met, zonder of extra pulp. Het scoort allemaal een C.

Zo hebben we getest

We pasten de berekening van Nutri-Score toe op 40 dranken met sinaasappel of sinaasappelsmaak. Verkrijgbaar bij de twee grootste supermarkten: Albert Heijn en/of Jumbo. We keken naar: frisdranken (sinas), sappen en nectars. Binnen deze categorieën keken we zowel naar A-merken als naar huismerken. Zuivel en aanmaaklimonades met sinaasappelsmaak namen we niet mee in het onderzoek.

