Nutri-Score: wat is het?

Nutri-Score is een in Frankrijk ontwikkeld voedselkeuzelogo. Hiermee kun je in één oogopslag zien hoe gezond een product is. Maar hoe werkt dit logo precies? En wat maakt het zo handig?

Wat is Nutri-Score?

Nutri-Score is een voedselkeuzelogo dat in Frankrijk na onafhankelijk en degelijk onderzoek is ontwikkeld. Het geeft met verkeerslichtkleuren (groen tot rood) en letters (A tot E) een oordeel over de voedingswaarde van een product.

De Nederlandse overheid heeft voor invoering van dit logo in Nederland gekozen.

Het rijtje ingrediënten hieronder bepalen samen het totaaloordeel van de Nutri-Score.

suiker

zout

vet

eiwitten

vezels

fruit

groente

noten

peulvruchten

Het aantal caloriën telt ook mee in de uiteindelijke score.

De voordelen van Nutri-score

Snel

Je kunt in één oogopslag zien hoe gezond of ongezond een product is. Je hoeft niet meer de achterkant van verpakkingen vol kleine lettertjes en ingewikkelde termen te bestuderen. Ook maakt het logo duidelijker dat boodschappen op de voorkant van verpakkingen soms misleidend zijn.

Makkelijk vergelijken

Ook kun je producten onderling beter vergelijken. Dit is bijvoorbeeld handig bij het kiezen van een tussendoortje.

Stimuleert productverbetering

Het logo kan fabrikanten ook stimuleren om hun producten te verbeteren. Het gezonder maken van producten leidt tot een betere Nutri-Score, wat direct zichtbaar is op de verpakking.

Uitleg Nutri-Score en kleuren

Producten kunnen een A tot en met E scoren. Bij iedere score hoort een kleur. Score A is voor producten met de meest gezonde samenstelling en heeft een groene kleur. Score E is voor producten met de minst gezonde samenstelling en heeft een rode kleur.



De score is gebaseerd op de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente en noten in een product. Hieronder zie je hoe het eruit zou zien als dit logo op 2 soorten yoghurtverpakkingen wordt gebruikt. De magere yoghurt scoort een A (groen). De roomyoghurt aardbei een C (oranje).

Berekening van Nutri-score

Producten krijgen punten op basis van de voedingswaarde en gebruikte ingrediënten. Een product krijgt negatieve punten voor ongezonde voedingstoffen en positieve punten voor gezonde voedingsstoffen. Op basis van deze totaalscore krijgt een product een A, B, C, D of E.

Negatieve punten

Voedingstoffen waar je beter niet te veel van binnen kunt krijgen zoals suiker, verzadigd vet en zout, krijgen negatieve punten. Ook de energiedichtheid van een voedingsmiddel telt mee. Oftewel: hoeveel calorieën bevat een product per 100 gram. Hoe hoger die waarde, hoe meer negatieve punten.

Positieve punten

Een product krijgt positieve punten op basis van de hoeveelheid fruit, groenten, peulvruchten en noten. Hier zitten namelijk veel vitamines en andere gezonde stoffen in. Ook voor de aanwezigheid van vezels en eiwitten krijgt een product positieve punten.

Nutri-Score in alle supermarkten in Europa

De overheid heeft Nutri-Score gekozen als voedselkeuze voor Nederland. Maar dat betekent niet dat fabrikanten verplicht zijn Nutri-Score op hun verpakkingen te plaatsen. Het verplicht stellen van een voedselkeuzelogo moet op Europees niveau worden bepaald.

Daarom zijn wij samen met andere Europese consumentenorganisaties een burgerinitiatief gestart om Nutri-Score in Europa in te voeren. Zou jij ook graag de Nutri-Score op verplicht op voedingsmiddelen zien?

Teken dan het burgerinitiatief Pro-Nutri-Score en roep de Europese Commissie op voor Nutri-Score te kiezen.

