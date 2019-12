Nutri-Score: waarom?

Met Nutri-Score kun je producten in 1 oogopslag vergelijken. Maar dan moet het wel op alle producten staan. Dit lukt alleen als het logo verplicht gesteld wordt. Daarom roepen we de Europese Commissie op om Nutri-Score op voedingsmiddelen verplicht te stellen.

Makkelijker kiezen

Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat consumenten Nutri-Score goed begrijpen en dat ze hiermee makkelijker keuzes kunnen maken. Met het logo zie je aan de voorkant van een verpakking direct of een product relatief gezond is. Dus je hoeft niet meer alles om te draaien.

De Nutri-Score is getest in 12 landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Bulgarije en Frankrijk. In al deze landen werkt het logo beter dan 3 andere logo's, waaronder het Engelse stoplichtensysteem. In het voorjaar van 2019 is de Nutri-Score ook in Nederland getest. Ook in Nederland waren de resultaten van Nutri-Score beter dan die van andere logo's. De Nederlandse overheid heeft inmiddels besloten Nutri-Score als voedselkeuzelogo in Nederland in te voeren.

Als je precies wilt weten wat in een product zit, kun je op de achterzijde van het product ook nog kijken naar de ingrediënten of de voedingswaardetabel.

Zo werkt Nutri-Score

De Nutri-Score wordt bepaald door de hoeveelheid energie, verzadigd vet, suiker, zout, eiwitten, vezels en het percentage fruit/groente/peulvruchten en noten per 100 gram. Teveel energie, verzadigd vet, suiker en/of zout levert negatieve punten op. Terwijl veel vezels, eiwitten of percentage fruit/groente/peulen en/of noten positieve punten opleveren.

Die positieve punten worden bij de berekening afgetrokken van de negatieve. Er wordt dus niet puur gekeken naar calorieën of naar bepaalde ingrediënten. Maar er ontstaat een totaalbeeld van de voedingswaarde van een product.

Kritiekpunten en uitleg

Hoe kan het dat appelmoes een A- of een B-score krijgt? En hoe zit het met diepvriesfriet? De ontwikkelaars van het systeem reageren op een aantal kritiekpunten. Ze leggen uit hoe je Nutri-Score kunt gebruiken en lichten de uitgangspunten toe.

Sommige producten lijken op het eerste gezicht verkeerd ingedeeld. Wil je weten hoe dit zit? Onze Belgische collega's van Test Aankoop schreven er een artikel over

Goede voorlichting

Als je weet hoe Nutri-Score werkt, begrijp je de indeling nog beter. Daarom pleiten wij voor goede voorlichting rond de introductie van het systeem. Het is niet perfect - dat is waarschijnlijk geen enkel systeem.

De kritiek is wat ons betreft dan ook geen reden om Nutri-Score niet verplicht te stellen. Maar wel een aanleiding om te kijken of en hoe het systeem verbeterd kan worden. Iets dat ook op dit moment al gebeurt. Zo heeft de Franse overheid in augustus 2019 de richtlijnen voor oliën en vetten nog aangepast. In 2020 zullen wetenschappers een evaluatie van Nutri-Score uitvoeren en kijken waar eventueel aanpassingen van Nutri-Score mogelijk zijn.

Daarnaast blijft het essentieel om consumenten voor te lichten over voeding. Een logo alleen is niet voldoende.

